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Cumhurbaşkanı Erdoğan Kartalkaya'daki yangınla ilgili bilgi aldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bolu'daki otel yangınıyla ilgili İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, AFAD Başkanı Okay Memiş ve Bolu Valisi Abdülaziz Aydın ile görüşerek, olayla ilgili bilgi aldı.

Haber Merkezi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Kartalkaya'daki yangınla ilgili bilgi aldı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bolu'daki otel yangınıyla ilgili gelişmeleri yakından takip etti.

Yangının detaylarına yönelik bilgi aldı

Erdoğan, olayın ardından, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, AFAD Başkanı Okay Memiş ve Bolu Valisi Abdülaziz Aydın ile görüşerek yangına dair detaylı bilgi aldı. Erdoğan, yetkililerden yangının boyutları ve yapılan kurtarma çalışmaları hakkında bilgi aldıktan sonra, olayla ilgili gereken adımların atılması konusunda talimat verdi.

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