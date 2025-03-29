  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile görüştü
Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile görüştü
Takip Et

İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Katar Emiri Al Sani'nin telefon görüşmesi yaptığını duyurdu.

Bölgesel ve küresel konular ele alındı

Görüşmede Türkiye ile Katar ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsrail’in Gazze, Lübnan ve Suriye’deki saldırıları ve zulümleri sebebiyle bayramın buruk karşılandığını, akan kan ve gözyaşlarının dindirilmesi ve mazlumlara yardım için azami gayret göstermeye devam edeceklerini ifade etti. Cumhurbaşkanımız görüşmede, Al Sani’nin Ramazan Bayramı’nı da tebrik etti.

 

İstanbul Havalimanı’nda bayram yoğunluğu: Uzun kuyruklar oluştuİstanbul Havalimanı’nda bayram yoğunluğu: Uzun kuyruklar oluştuGündem

 

Arka Sokaklar dizisine Saruhan Hünel dahil oldu! Saruhan Hünel kimdir?Arka Sokaklar dizisine Saruhan Hünel dahil oldu! Saruhan Hünel kimdir?Aktüel

 

Gündem
Bakan Memişoğlu: Bayramda 11 bin 400 Acil Sağlık Hizmetleri personeli görev yapacak
Bakan Memişoğlu: Bayramda 11 bin 400 Acil Sağlık Hizmetleri personeli görev yapacak
Tatilciler yola çıktı! Tekirdağ-İstanbul kara yolunda bayram yoğunluğu yaşanıyor
Tatilciler yola çıktı! Tekirdağ-İstanbul kara yolunda bayram yoğunluğu yaşanıyor
İstanbul'da bayramda 31 bin 459 sağlık personeli hizmet verecek
İstanbul'da bayramda 31 bin 459 sağlık personeli hizmet verecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram diplomasisi: Liderlerle bayramlaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram diplomasisi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile telefonda görüştü
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten, Özgür Özel'e tepki: Siyasi çizgisi açık bir çarpıtma
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten, Özgür Özel'e tepki: Siyasi çizgisi açık bir çarpıtma