Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile görüştü

İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Katar Emiri Al Sani'nin telefon görüşmesi yaptığını duyurdu.

Bölgesel ve küresel konular ele alındı

Görüşmede Türkiye ile Katar ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsrail’in Gazze, Lübnan ve Suriye’deki saldırıları ve zulümleri sebebiyle bayramın buruk karşılandığını, akan kan ve gözyaşlarının dindirilmesi ve mazlumlara yardım için azami gayret göstermeye devam edeceklerini ifade etti. Cumhurbaşkanımız görüşmede, Al Sani’nin Ramazan Bayramı’nı da tebrik etti.