  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile görüştü
Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani yaptığı telefon görüşmesinde İsrail-İran gerilimi, bölgesel gelişmeler ve ikili ilişkileri ele aldı.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile görüştü
Takip Et

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, İsrail ile İran arasındaki çatışma, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.

Erdoğan görüşmede, İsrail'in İran'a yönelik saldırısı sonrasında başlayan çatışmalı süreçle ilgili yoğun diplomatik temaslar yürüttüğünü, şiddet sarmalının sona ermesi için çabalarını sürdüreceğini, Netanyahu'nun bölgenin güvenliği için en büyük tehdit olduğunu bir kez daha gösterdiğini ifade etti.

İsrail saldırılarının Gazze'deki insani krizi ve soykırımı gölgede bırakmasına müsaade edilemeyeceğini ifade eden Erdoğan, gelişmelerin Suriye'yi de içine almasına izin verilemeyeceğini belirtti.

Hak-İş/Arslan: Görüşmelerin uzamasından son derece rahatsızızHak-İş/Arslan: Görüşmelerin uzamasından son derece rahatsızızEkonomi

 

Trump: Nerede saklandığını biliyoruz, Hamaney'i şimdilik öldürmeyeceğiz!Trump: Nerede saklandığını biliyoruz, Hamaney'i şimdilik öldürmeyeceğiz!Dünya

 

Gündem
Özdağ: Bugüne kadar yapılan bu hatalardan dönülmeli
Özdağ: Bugüne kadar yapılan bu hatalardan dönülmeli
Ümit Özdağ'ın cezaevi çıkışı namaz kılması engellendi mi? DDM'den açıklama geldi
Özdağ'ın cezaevi çıkışı namaz kılması engellendi mi? DDM'den açıklama geldi
Türkiye'den İran-İsrail tezkeresi! TBMM'de kabul edildi
Türkiye'den İran-İsrail tezkeresi! TBMM'de kabul edildi
DMM'den Özel'in Akın Gürlek hakkındaki iddialarına yalanlama
DMM'den Özel'in Akın Gürlek hakkındaki iddialarına yalanlama
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Özel'e tepki: Tam bir siyasi şuursuzluktur!
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Özel'e tepki: Tam bir siyasi şuursuzluktur!
FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in kuzeni tutuklandı
FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in kuzeni tutuklandı