Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile telefonda görüştü. Türkiye-Kazakistan ikili ilişkileri ve bölgesel konuların ele alındığı görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan, 23 Ağustos'ta Kazakistan'da gerçekleşen Kurultay seçimleri nedeniyle Tokayev'e tebriklerini iletti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın X hesabından yapılan açıklamaya göre, görüşmede liderler, Türkiye-Kazakistan ikili ilişkilerini ve bölgesel konuları ele aldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, 23 Ağustos'ta Kazakistan'da gerçekleşen Kurultay seçimleri nedeniyle Tokayev'e tebriklerini iletirken, seçimlere katılım oranının yüksekliğinin yürütülen reformlara kamuoyu desteğinin bir göstergesi olduğunu belirtti.
Erdoğan, ilerleyen süreçte Türkiye-Kazakistan ikili ilişkilerini geliştirmek için gayret göstermeyi sürdüreceklerini ifade etti.
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.— T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) August 27, 2026
Liderler, Türkiye-Kazakistan ikili ilişkilerini ve bölgesel konuları ele aldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, 23 Ağustos’ta Kazakistan’da…