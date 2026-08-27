  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile telefonda görüştü
Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile telefonda görüştü. Türkiye-Kazakistan ikili ilişkileri ve bölgesel konuların ele alındığı görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan, 23 Ağustos'ta Kazakistan'da gerçekleşen Kurultay seçimleri nedeniyle Tokayev'e tebriklerini iletti.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile telefonda görüştü
Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın X hesabından yapılan açıklamaya göre, görüşmede liderler, Türkiye-Kazakistan ikili ilişkilerini ve bölgesel konuları ele aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, 23 Ağustos'ta Kazakistan'da gerçekleşen Kurultay seçimleri nedeniyle Tokayev'e tebriklerini iletirken, seçimlere katılım oranının yüksekliğinin yürütülen reformlara kamuoyu desteğinin bir göstergesi olduğunu belirtti.

Erdoğan, ilerleyen süreçte Türkiye-Kazakistan ikili ilişkilerini geliştirmek için gayret göstermeyi sürdüreceklerini ifade etti.

Ünlü ekonomist Timothy Ash hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" soruşturmasıÜnlü ekonomist Timothy Ash hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" soruşturmasıGündem