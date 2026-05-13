Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan'a gidiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere bugün Kazakistan'a gidecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan'a gidiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3 günlük ziyaret kapsamında Astana'da ilk olarak Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokeyev ile bir araya gelecek.

Görüşmenin ardından iki lider, Türkiye-Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin 6'ıncı toplantısına başkanlık edecek. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Mayıs Cuma günü ise Türkistan şehrinde düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı'nın gayri resmi zirvesine katılacak. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teşkilat üyesi bir çok ülkenin devlet başkanlarıyla bir araya gelmesi de bekleniyor.

