Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kenan Işık'ın cenazesine katılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vefat eden usta sanatçı Kenan Işık'ın Ankara'da düzenlenen cenaze törenine katılacağı açıklandı.

Kenan Işık'ın naaşı bugün Ankara Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'na defnedilecek.

76 yaşında hayatını kaybetti

17 yaşında tiyatro kariyerine adım atan Işık, eski adıyla ‘Kim Beş Yüz Milyar İster?’ olan yarışma programının sunucusu olarak geniş kitlelerce tanınmıştı.

Ünlü oyuncu, 21 Mart 2014 günü spor sonrasında girdiği saunadan sonra beyin kanaması geçirmişti. Işık, bunun ardından ameliyata alınmış ve daha sonra komaya girmişti.

2014 Ağustos ayında tedavisine devam etmek için eşi Beril Işık tarafından Almanya’ya götürülen Işık, tedaviye olumlu cevap vermişti. Fakat usta oyuncu ve sunucu Kenan Işık İstanbul Başkent Hastanesi’nde, 76 yaşında hayatını kaybetti.