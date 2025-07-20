Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kıbrıs Barış Harekatı meşruydu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 51. yılında, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı törenlerine katıldı.

İşte Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Sayın Cumhurbaşkanım, Sayın Başbakan, Değerli Genel Başkanlar, kıymetli gazilerimiz, kıymetli misafirlerimiz, aziz kardeşlerim, sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum.

Kıbrıs, Türk halkının barışa ve özgürlüğe kavuştuğu Barış Harekatı'nın 51. yıl döneminde sizlerle birlikte olmaktan büyük gurur ve memnuniyet duyuyorum. Bizi Lefkoşe'de muhabbetle bağrına basan tüm kardeşlerime teşekkür ediyor, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramınızı yürekten kutluyorum. Sizlerle birlikte Kıbrıs'ın dört bir yanındaki kardeşlerime selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Türkiye'deki 86 milyon kardeşinizin kalbi dün olduğu gibi bugün de sizlerle birlikte atıyor.

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 51. seneyi devriyesinde Kıbrıs Türk halkının var olma mücadelesi için can veren şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum. Kahraman gazilerimize Allah'tan sağlıklı ve bereketli ömürler niyaz ediyor, her birine tek tek şükranlarımı sunuyorum. Bu vesileyle Kıbrıs Barış Harekatı'nın kararlı liderliğini üstlenen dönemin Başbakanı Merhum Bülent Ecevit'i, Başbakan Yardımcısı Necmettin Erbakan hocamızı, ömrünü Kıbrıs davasına adamış Alparslan Türkeş'i ayrıca Londra Zürih Antlaşması'yla Kıbrıs Barış Harekatı'nın hukuki zeminini oluşturan Şehit Başbakanımız Adnan Menderes'i ve Dışişleri Bakanı Fatih Düştü Zorlu'yu ve emeği geçen tüm devlet büyüklerimizi şükranla minnetle yad ediyorum.

"Enosis hayali kuranlar hüsrana uğramıştır"

Kıbrıs Türkü'nün egemenlik ve özgürlük mücadelesine önderlik eden, adeta bir milletin kaderini omuzlayan merhum Dr. Fazıl Küçük ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ı da burada rahmetle anıyor, hatıralarını saygıyla selamlıyorum. Öncelikle şunu altını çizerek ifade etmek isterim. Kıbrıs Barış Harekatı, Kıbrıs Türk halkına yönelik sistematik ihlaller ve saldırılar karşısında garantörlük yükümlülükleri çerçevesinde atılmış meşru ve zorunlu bir adımdır.

51 yıl önce bugün şanlı Türk ordusu kahraman mücahitler ve Kıbrıslı kardeşlerimizle birlikte Enosis hayali kuranları hüsrana uğratmıştır. Adaya barış ve huzur gelmiştir. Kıbrıs Barış Harekatı'nda Mehmetçin adaya ayak basmasıyla Kıbrıs Türk'ünün yalnız olmadığını tüm dünya görmüştür. Barış Harekatı kadar harekata giden süreçte çok ama çok önemlidir. Özellikle gençlerimizin bundan çok değil 50-60 yıl önce yaşanan olayları çok iyi bilmesi, hafızalarına adeta nakşetmesi gerekiyor. Şimdi bakınız değerli kardeşlerim 1955'te EOKA terörüyle başlayan 1974'e kadar Kıbrıs Türk'ünü zulüm ve baskı altında bırakan o karanlık dönem milletimizin yüreğine kazınmıştır.