Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kıbrıs Türk halkını asla yalnız bırakmayacağız, haklı davalarında yanlarında olacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde 41. İSEDAK Toplantısı açılış töreninde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

"Ekonomik ve mali işbirliğinden sürdürebilir turizmden farklı değerlendirmeler ve fikirler dile getirildi. Son toplantımızdan bu yana dünyada tarihi gelişmelere şahitlik ettik.

Yıllarca bu kürsüden size Suriye halkının çektiği çileden bahsettim. Suriyeli kardeşlerimiz ağır bedeller ödedi. Bu süreçte Suriyeli muhacirlere ev sahipliği yaptık. Kardeşlik ve komşuluk görevimizi en güzel şekilde yerine getirdik.

14 yıl boyunca Suriye'yi kan gölüne çeviren mezalim nihayet sona erdi. Suriye toparlanma sürecine girdi. Zafere ulaşan Suriyeli mazlumlar oldu.

"İSEDAK çatısı altında Suriye'ye özel destek programını başlatıyoruz"

Uzun bir aradan sonra Suriye'nin İSEDAK toplantısında temsil edilmesi memnuniyet verici.

Suriye halkına destek vermeye devam ediyoruz. Suriye'de ekonomik kalkınmayı engelleyen yaptırımlar bizim de desteğimizle peyderpey kaldırılıyor. Artık özel sektörün de yatırımlarını Suriye sahasına yönlendirmesine teşvik ediyoruz.

Bu doğrultuda İSEDAK çatısı altında Suriye'ye özel destek programını başlatıyoruz.

Komşumuz Suriye'nin bir an önce ayağa kalkması temel amacımız, kalıcı refah için İslam dünyasının desteği çok önemli.

"Kıbrıs halkını asla yalnız bırakmayacağız"

Bugün ayrıca Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden gelen kardeşlerimizde aramızda. Kendilerine tüm kalbimle hoş geldiniz diyorum.

Kıbrıs Türk Halkı İslam dünyasının ayrılmaz bir parçasıdır. Kıbrıs Türk'ü kardeşlerimiz baskılara boyun eğmediler. Ana vatan olarak Kıbrıs Türk halkını asla yalnız bırakmayacağız. Haklı davalarında yanlarında olacağız.

Egemen eşitliklerini tartışma konusu yapmadılar. Bölgemizde oynan emperyalist oyunda Kıbrıs adasının da menüye eklendiğine dair güçlü sinyaller alıyoruz.

Teşkilatımızın Kıbrıs Türk halkıyla dayanışmasını daha da artırmasını bu bakımdan önemli görüyorum.

"Gazze dev bir enkaz yığınına dönüştü"

Gazze'de masun çocukların yaşadığı travmaların izleri belki de hiçbir zaman silinmeyecek. Gazze son asrın en vahşi en barbar soykırımlarından birine sahne oldu. Gazze dev bir enkaz yığınına dönüştü.

İsrail 70 bin Filistinliyi katletti. İsrail'in sicili çok kötü. Ateşkes anlaşmasına rağmen saldırılarına devam ediyorlar. İsrail hükümeti insani yardımları engellemek için elinden geleni yapıyor. Yeniden İmar Planı'nın bir an önce hayata geçirilmesini dile getiriyoruz.

İlk günden beri soykırıma tepki veren ülkelerden olduk. Filistin devleti kurulana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz.

Sudan'daki çatışmalar

Sudan halkının yanında olmamız ve kalkınma desteklerini sürdürmemiz önem arz ediyor. İslam alemi Sudan'da akan kanı durdurmalı.

Sudan'ın toprak bütünlüğünü, egemenliğini ve tam bağımsızlığını korumalıyız. İnsani yardımları sürdürmemiz ehemmiyet arz etmektedir."