Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kıbrıs Türklerinin mücadelesine destek bekliyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan'da 'Türk Devletleri Teşkilatı Gayriresmi Zirvesi' nde konuştu. Erdoğan, zirvede Kıbrıs Türklerinin hak mücadelesine omuz verilmesi çağrısında bulundu

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

"İlk kez gözlemci ülkede gerçekleşmesi Macaristan'a verdiğimiz öncemin göstergesidir.

Macaristan'ın teşkilatımız ile Avrupa ülkeleri arasındaki ilişkilerdeki rolüne büyük önem atfediyoruz. Macaristan'ın iş birliğimizin nişanesi olarak TÜRKSOY'a katılımını teşvik ettiğimizi belirtmek istiyorum.

Önümüzde gidilecek çok mesafe var. Sizlerle hedefe varacağımızdan şüphem yok.

"21 Mart Türk Devletleri teşkilatı Nevruz bayramı ilan edilecek"

Önümüzde gidilecek çok mesafe var. Sizlerle hedefe varacağımızdan şüphem yok. Nevruz bayramı kader ve gönül birliğimizin kültürel mirasıdır. Bundan böyle Nevruz ve Kutlama günü olarak ilan edilmesinden memnuniyet duyacağız. 15 Aralık gününün de dünya Türk dili olarak ilan edilmesini anlamlı bulacağız. Özbek kardeşlerimize şimdiden başarılar diliyorum. Özbekistan'ın üye olarak kabul edilmesinden büyük memnuniyet duyuyoruz.

"Gazze'deki trajediler sınır ötesini düşünmemiz gerektiğini hatırlatıyor"

Doğu ile batı arasında orta koridor stratejik güzergah olarak ortaya çıkıyor. Üye devletlerin desteğini bekliyoruz. Geçmişteki trajediler ve bugün Gazze'deki trajediler bizlere sınır ötesini düşünmemiz gerektiğini hatırlatıyor.

"Kıbrıs Türklerinin mücadelesine omuz verilmesini bekliyoruz"

Kıbrıs Türklerinin hak mücadelesine omuz verilmesini bekliyoruz. Ak sakallıların KKTC'deki toplantısını anlamlı buluyoruz. KKTC'nin bulunmadığı Türk dünyası aile fotoğrafı eksik kalacaktır. İnşallah uzak olmayan gelecekte KKTC'yi tam üye olarak kabul edeceğimiz günleri görmeyi ümit ediyorum.

"Aliyev barışı getirecek lider olarak tarihe geçecek"

Kafkasya'daki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Azerbaycan Ermenistan barış görüşmelerindeki mutabakattan memnunuz. Bu birçok fırsatı da beraberinde getirecektir. Aliyev barışı getirecek lider olarak tarihe geçecektir.

"Filistin'in toprak bütünlüğünün tanınması gerekiyor"

Gazze'de ise sivil halk cehennemi yaşıyor. 14 bin bebeğin öleceğine dair vahim bir uyarıda bulunuldu. Gazze'deki çabalara katkılarımız önemlidir. İsrail'in sınır tanımayan yayılmacılığının durulması, Filistin'in toprak bütünlüğünün tanınması gerekiyor.

"Rusya ve Ukrayna ile barış için temaslarımızı sürdüreceğiz"

Rusya Ukrayna savaşının küresel etkilerini hepimiz derinden hissediyoruz. Taraflar İstanbul'da bir araya geldi ve adil barış için her iki ülke ile temaslarımızı sürdüreceğiz. Suriye'de istikrar için de yoğun çabalarımız devam ediyor.

"Prof. Dr. Aziz Sancar'ı görmekten memnuniyet duyuyorum"

Prof. Dr. Aziz Sancar'ı bugün özellikle aramızda görmekten memnuniyet duyuyorum. Bişkek'teki kararla alınan ödülü kendisine takdim edeceğiz. Türk milletine daha nice başarılar yaşatacaklarını düşünüyoruz. Budapeşte deklarasyonunun dost ve kardeş ülkelere hayırlı olsun."