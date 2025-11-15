Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kıbrıs'ı hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız

  1. Ekonomim
Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC'nin kuruluşunun 42. yılı nedeniyle yaptığı kutlamada, ."Milli davamız Kıbrıs'ı hiçbir zaman yalnız bırakmayacak, Kıbrıs Türk halkıyla dayanışmamızı her alanda güçlendirmeye devam edeceğiz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ilanının 42. yıl dönümünü içtenlikle tebrik ediyor, bu müstesna günde Kıbrıs Türkü kardeşlerime selam ve muhabbetlerimi gönderiyorum" dedi. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Milli davamız Kıbrıs'ı hiçbir zaman yalnız bırakmayacak, Kıbrıs Türk halkıyla dayanışmamızı her alanda güçlendirmeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 42. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, şunları kaydetti:

"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ilanının 42. yıl dönümünü içtenlikle tebrik ediyor, bu müstesna günde Kıbrıs Türkü kardeşlerime selam ve muhabbetlerimi gönderiyorum. Kahraman şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, gazilerimizi şükranla anıyorum. Milli davamız Kıbrıs'ı hiçbir zaman yalnız bırakmayacak, Kıbrıs Türk halkıyla dayanışmamızı her alanda güçlendirmeye devam edeceğiz."

 

