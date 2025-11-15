Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kıbrıs'ı hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 42. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, şunları kaydetti:
"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ilanının 42. yıl dönümünü içtenlikle tebrik ediyor, bu müstesna günde Kıbrıs Türkü kardeşlerime selam ve muhabbetlerimi gönderiyorum. Kahraman şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, gazilerimizi şükranla anıyorum. Milli davamız Kıbrıs'ı hiçbir zaman yalnız bırakmayacak, Kıbrıs Türk halkıyla dayanışmamızı her alanda güçlendirmeye devam edeceğiz."
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ilanının 42’nci yıl dönümünü içtenlikle tebrik ediyor, bu müstesna günde Kıbrıs Türkü kardeşlerime selam ve muhabbetlerimi gönderiyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) November 15, 2025
