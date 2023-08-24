Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kifayetsiz muhterisleri siyasette tutmayalım

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'nin 22. Kuruluş Yıldönümünde yaptığı konuşmada muhalefete yüklendi.

Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun 17 seçim kaybettiğini belirterek, "Gelin, milletin tercihlerine saygı duymayan bu kifayetsiz muhterisleri siyasette tutmayalım." ifadesini kullandı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özetle şunları söyledi:



"Kılıçdaroğlu ve CHP'li oligarkların bu pişkinlikleri, bu arsızlıkları en fazla Gazi'nin hürmetine CHP'ye oy veren vatandaşlarımızı rahatsız etmektedir.

Gelin, milletin tercihlerine saygı duymayan bu kifayetsiz muhterisleri siyasette tutmayalım. Eski Türkiye'nin bakiyesi bu arkaik ekibi, emekliye sevk edelim.

Türkiye'nin, siyaset mühendisliği ürünü kurgulardan kurtulup, yerli ve milli eksende siyaset yapan bir muhalefete kavuşması, en büyük dileğimizdir.

Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında bu ülkeye, birinci sınıf demokrasi, birinci sınıf ekonomi ve birinci sınıf gelecek yakıştığına inanıyoruz.

Cumhurbaşkanlığımızın ustalık döneminde daha müreffeh, itibarlı, güçlü ve huzurlu bir Türkiye'yi inşa ederek, milletimize olan sözümüzü yerine getireceğiz.

Ayrım yapmadan 85 milyona saygı duyan, hesap veren, cesaretle hesap sorabileceğiniz parti ve ittifak arıyorsanız gelin AK Parti ve Cumhur İttifakına katılın.

Mayıs seçimlerinde milli irade nasıl her oyunu bozduysa, 2024 Mart ayında yapılacak mahalli idareler seçimlerinde de millet yine geleceğine el koyacaktır."