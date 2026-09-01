Cumhurbaşkanı Erdoğan Kırgızistan'dan ayrıldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Devlet Başkanları Zirvesi'ndeki temaslarını tamamlayarak Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'ten ayrıldı.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Manas Uluslararası Havalimanı'nda, Kırgızistan Başbakanı Adılbek Kasımaliyev ve Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Mekin Mustafa Kemal Ökem uğurladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan ve beraberindeki heyet de Bişkek'ten ayrıldı.