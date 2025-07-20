  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC'ye gidiyor! Yerine Cevdet Yılmaz vekalet edecek
Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC'ye gidiyor! Yerine Cevdet Yılmaz vekalet edecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) gidiyor. Erdoğan'ın yerine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC'ye gidiyor! Yerine Cevdet Yılmaz vekalet edecek
Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ziyareti dolayısıyla Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.

Resmi Gazete'de yayınlandı

Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın vekalet etmesine dair tezkere Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tezkereye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, 20 Temmuz'da KKTC'ye ziyarette bulunacağından, dönüşüne kadar Cumhurbaşkanlığına Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 106'ncı maddesi uyarınca, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.

Türk Savaş Gemileri KKTC’de! Tarih yeniden canlanıyorTürk Savaş Gemileri KKTC’de! Tarih yeniden canlanıyorDünya
Gündem
Atatürk'e hakaret etmişti! Furkan Bölükbaşı hakkında soruşturma başlatıldı
Atatürk'e hakaret etmişti! Furkan Bölükbaşı hakkında soruşturma başlatıldı
Ekonomiye ilişkin düzenlemeler yolda! Teklifi TBMM'de görüşülüyor
Ekonomiye ilişkin düzenlemeler yolda! Teklifi TBMM'de görüşülüyor
Ekrem İmamoğlu Trabzon'a mektup gönderdi: Bu böyle yarım kalmayacak
Ekrem İmamoğlu'ndan Trabzon'a mektup: Bu böyle yarım kalmayacak
Gelecek Partisi'nde deprem! İki milletvekili istifa etti
Gelecek Partisi'nde deprem! İki milletvekili istifa etti
Geyve Belediye Başkanı Selçuk Yıldız trafik kazası geçirdi
Geyve Belediye Başkanı Selçuk Yıldız trafik kazası geçirdi
Bakan Tunç'tan adli tatil açıklaması: Nöbetçi mahkeme ve savcılıklar görevlerini sürdürecek
Bakan Tunç'tan adli tatil açıklaması: Nöbetçi mahkemeler görevlerini sürdürecek