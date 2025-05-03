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Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC'ye gitti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TC-TRK" ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) gitti.

Haber Merkezi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC'ye gitti
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Atatürk Havalimanı'ndan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul Valisi Davut Gül ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir uğurladı.

Erdoğan ile birlikte Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da Kıbrıs'a gitti.

Ziyaret kapsamında Erdoğan'ın, yapımı tamamlanan KKTC Cumhurbaşkanlığı, Cumhuriyet Meclisi, Başbakanlık ve Millet Bahçesi'nin bulunduğu yerleşkenin açılışını yapması ve TEKNOFEST KKTC Ödül Töreni'ne katılması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile de görüşme gerçekleştirmesi planlanıyor. Görüşmede, Kıbrıs davası başta olmak üzere, ikili ilişkiler ve uluslararası gelişmelerin ele alınması öngörülüyor.

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