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Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC'ye gitti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı ile Kıbrıs Barış Harekatı'nın 51. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenecek törenlere katılmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) gitti.

Haber Merkezi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC'ye gitti
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Atatürk Havalimanı'ndan "TUR" uçağı ile KKTC'ye hareket eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Nihat Zeybekci, Hüseyin Yayman, Halit Yerebakan, Kürşat Zorlu ve Belgin Uygur eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyaret kapsamında KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile bir araya gelecek ve Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu Köprülü Kavşağı ve Bağlantı Yollarının açılışına katılacak.

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