Cumhurbaşkanı Erdoğan: 31 Mart'ta sandığa gölge düşürülmesine izin vermeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından önemli satırbaşları şöyle:

"Valiler şehirlerinde yetim halka babalık etmekle şehrin her bir meselesine sahip çıkıp çözümüne öncülük yapmakla mükelleftir. Şehrin yöneticisinin günün 24 saati, yılın 365 günü kapısı da telefonu da gözü de hep açık olacaktır. Aksi halde orada yaşayan insanlara hak ettiği hizmeti veremezsiniz.

Bin yılı aşkın süredir gazadan gazaya koşmuş bir milletin evlatlarıyız. Her ne kadar medeniyetimizin temel kavramlarından uzak kimi mankurtlar varsa da milletimizin kalbi aynı heyecanla artmaktadır. Gerektiğinde canımızı feda etmekten çekinmeyeceğimiz vatanımıza hizmet, en ulvi görevimizdir.

Hedeflerimizi adım adım hayata geçirdik. Yıllar yılları kovaladı, 2023'ü de bitirdik. Hedeflerimizin birçok kısmına ulaştık. Mayıs ayında yapılan cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri vesilesiyle milletimizin önüne yeni bir vizyon koyduk.

Türkiye Yüzyılı vizyonu, ülkenin topyekun büyümesi ve kalkınmasının adıdır. 2023 hedeflerimizi hayata geçirdik.

Türkiye ne zaman kritik yol ayrımına gelse kirli senaryolar, hain tuzaklar devreye sokuluyor. Maalesef figüranlık yapmaya hevesli kesimler eksik olmuyor.

Artık kimsenin itibar etmeyeceğine inanmadığımız bu basit oyunların hedefi bizleri Türkiye Yüzyılı vizyonumuzdan uzaklaştırmaktır. Bugüne kadar başaramadılar, inşallah yine başaramayacaklar.

Milli birliğimizin düşmanları sosyal fay hatlarını bu sefer yabancı düşmanlığı üzerinden harekete geçirmeye çalışıyorlar.

Son günlerde karşımıza çıkmaya başlayan 28 Şubatvari müsamerelerin gerisindeki güçleri biliyoruz, bunların gayesi Türkiye Yüzyılı vizyonumuzdan uzaklaştırmak.

Sosyal medya gibi kontrolü küresel güçlerin elinde olan mecralarda dolaşıma sokulan yalan haberlerle ülkeyi karıştırmak istiyorlar.

Gençler başta olmak üzere kimi kitlelerin hayal dünyalarını bulandırarak senaryolarını hayata geçirmeye çalışıyorlar. Tuzaklara karşı dikkatli olmalıyız.

Türkiye sadece kendi sınırlarından ibaret bir ülke değildir. Türkiye'nin de milletimizden sorumluluk alanı geniştir.

31 Mart'ta sandığa gölge düşülmesine izin vermeyeceğiz. Bu seçimleri de suhuletle tam bir demokratik olgunluk içerisinde neticelendireceğimize inanıyorum."