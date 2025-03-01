Cumhurbaşkanı Erdoğan: Uzattığımız el havada kalırsa demir yumruğumuz her daim hazır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde Ramazan’in il gününde “Şehit Aileleri ve Gazilerle İftar Programı”ndabir araya geldi.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Her Ramazan’da olduğu gibi bu yılda ilk iftarımızı şehit yakınlarımızla birlikte yapıyoruz. Ülke ve millet olarak askeri, polisi, bekçisi, jandarmasıyla, güvenlik korucusuyla, istihbarat mensuplarıyla güvenliğimiz için gece gündüz fedakarca çalışan kardeşlerimize çok şey borçluyuz. Esasen biz her bir ferdi ile ülkesinin, milletinin ve onu temsil edenlerin güvenliği için gerektiğinde canını ortaya koyacağını ispatlamış bir milletiz.

"Uzattığımız el havada kalırsa demir yumruğumuz her daim hazır"

Barış ve huzur içinde yaşamayı ne kadar seviyorsak, bayrağımızla sembolleşen vatanımıza, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğine karşı en düşük saldırıya o derece tavizsiziz. Bundan sonra nefret dili, kavga ve gerilim yerine karşılıklı saygı ve diyaloğu gözetmeye devam edeceğiz. Uzattığımız elin havada kalması durumunda da demir yumruğumuzu her daim hazır tutuyoruz.

"Kirli oyunları bozan çok farklı bir Türkiye var"

Oyuna gelen değil bölgesinde oyun kuran kendisine yönelik sinsi ve kirli oyunları bozan çok farklı bir Türkiye var. Bugün insansız hava araçlarıyla, uçağıyla, tankıyla, topuyla, füzesi, gemisiyle ve helikopteriyle kendi göbeğini kendisi kesen bağımsız bir Türkiye’ye ulaştık. Kelimenin tam anlamıyla kendimize geldik. İnşallah çok daha iyi yerlere geleceğiz.

"Verilen sözler tutulmazsa günah bizden gider"

Terör mücadelede son 10 yılda elde ettiğimiz başarıların arkasında bunlar yatıyor. Tarihi adımlar atma özgüvenine kavuştuk. Olayları artık tribünlerde seyretmiyoruz. Hangi adımı atıyorsak Türkiye ve Türk milletinin istikbali için atıyoruz. Şundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Türkiye sınırları içinde ve dışında en güçlü ülkesidir. Verilen sözler tutulmaz, göz boyama gibi şark kurnazlığına evrilmeye çalışılırsa günah bizden gider.

"Operasyonları son teröristi bertaraf edene kadar sürdürürüz"

Halen devam eden operasyonlarımızı gerekiyorsa taş üstüne taş, omuz üstünde baş bırakmadan son teröristi bertaraf edene kadar sürdürürüz.

Ülkenin ve milletin menfaatleri her türlü hesabın üstündedir. Sizlerin de gördüğü gibi bir takım marjinal gruplar hariç terörsüz Türkiye girişimi milletin ve siyasetin kahir ekseriyeti tarafından müspet karşılanmış, sahiplenilmiş ve desteklenmiştir. Bunu ülkemiz adına kıymetli bir kazanım olarak görüyoruz.

"Bu milletin iliğini kemirenler kaybedecek"

Kandan, kargaşadan ve gözyaşından beslenen kaos tüccarlarına kazın ayağının hiç de öyle olmadığını göstereceğiz. Yıllardır bu milletin iliğini kemirenler kaybedecek, kazanan 85 milyon olacak. Demokrasimiz olacak ekonomimiz olacak. Kardeşliğimiz olacak.

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