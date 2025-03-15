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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Devletimiz çocuklarımız için ne gerekiyorsa yapacaktır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, devlet himayesindeki çocuklarla iftar programında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocuklara seslenerek, "Sizler çok büyük bir milletin çocuklarısınız. Devletimiz sizler için ne yapılması gerekiyorsa bundan sonra da yapacaktır. Hayatınızın her alanında gelecekte de yanınızda olacağız" dedi.

Haber Merkezi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Devletimiz çocuklarımız için ne gerekiyorsa yapacaktır
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, devlet himayesindeki çocuklarla iftar programında konuştu. 

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

"Aile Bakanlığımız başta olmak üzere sizle buluşturan herkese teşekkür ediyorum. Tüm evlatlarımızın gözlerinden öpüyorum.

Milletimiz ve tüm kurumlarımızla birlikte üzerine titrediğimiz her bir evladımızı sevgiyle selamlıyorum. Çocuklarımızın tamamına Gazze ve Suriye'de başta olmak üzere gönül coğrafyamızdaki tüm çocuklarımıza muhabbetimi ve sevgimi gönderiyorum. Yüzlerinizdeki tebessümün hiç eksik olmamasını Rabbim'den niyaz ediyorum. 

"Bayrağı yükseklere taşıyacaksınız"

Şartlar ne olursa olsun sizlerden şunu asla unutmamanızı rica ediyorum. Sizler evlatlarımızsınız göz bebeklerimizsiniz. Sizler çok büyük bir milletin çocuklarısınız. Devletimiz sizler için ne yapılması gerekiyorsa bundan sonra da yapacaktır. Hayatınızın her alanında gelecekte de yanınızda olacağız. Sizi yalnız bırakmayacağız. Bugünün çocukları yarının büyükleri istikbalin mimarlarıdır. Sizler de vatanınıza hizmet edeceksiniz. Bizden devralacağınız bayrağı daha da yükseklere taşıyacaksınız. Kendinizle ifithar ederken sizden sonra gelecek evlatlarımıza da örnek olacak onlara cesaret aşılayacaksınız."

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