Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Yarısı Bizden Kampanyası desteği artırıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Grup Toplantısı'nda kritik açıklamalarda bulundu. Erdoğan CHP'yi eleştirerek, "CHP Meclis'teki sandalye sayısına göre ülkenin en büyük muhalefet partisidir. CHP'nin başındaki zata bakınca FETÖ'cülerin üfürükleri ve dedikodular ile siyaset yaptığını sanıyor. Bakanlarımıza, yargı mensuplarımıza, emniyet güçlerimize saldırarak ucuz yollarla gündeme gelmeye çalışıyor. Batıdaki usulsüzlük soruşturmalarına alkış tutarken kendi partisinde ahtapot gibi çökenleri demokrasi kahramanı ilan ediyor." ifadelerini kullandı.

Ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti grup toplantısında yaptığı açıklamada kentsel dönüşüm desteklerinin artırıldığını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yarısı bizden kampanyasındaki hibelerimizi artırıyoruz. Daha önce 700 bin lira olan hibemizi 875 bin liraya; yine 700 bin lira olan kredi tutarımızı 875 bin liraya, taşınma desteğimizi 100 bin liradan 125 bin liraya çıkarıyoruz. dedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

"Aziz milletim, değerli milletvekili arkadaşlarım ve kıymetli misafirler, sizleri en kalbi duygularımla, hasretle ve muhabbetle selamlıyorum. Grup toplantımızın ülkemiz, milletimiz, demokrasimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Grup toplantımıza katılan misafirlerimize hoş geldiniz diyorum. Bizleri takip eden vatandaşlarımızın her birine selamlarımı ve sevgilerimi gönderiyorum.

Geçen hafta çarşamba günü TBMM'nin kuruluşunun 105. yıl dönümü ile Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladık. Türkiye'nin istikbali için emek dökmüş tüm milletvekilleri adına şükranlarımı sunuyorum. Gazi Mustafa Kemal'in yanı sıra Kurtuluş Savaşı'mızı sevk ve idare eden ilk meclisteki tüm milletvekillerini rahmetle yad ediyorum.

27 Nisan Pazar günü milli iradeye yapılan hadsizliğin 18. sene-i devriyesiydi. Milletin emanetine ve Türk demokrasisine cesaretle sahip çıktık. O gün aslında tarihin akışını da değiştirdik. Bundan sonra da demokrasimize vesayetin gölgesinin düşmesine izin vermeyeceğiz."

"Kabahat bizde, millette değil… Asıl olan milletle aramızdaki bağdır"

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, parti içi değerlendirme toplantısında önemli mesajlar verdi. AK Parti'nin milletin desteğiyle bugüne kadar her mücadeleden zaferle çıktığını vurgulayan Erdoğan, yaşanan sıkıntıların ve kayıpların nedenlerinin doğru okunması gerektiğini belirtti.

“Kabahati millette değil, kendimizde arayacağız” diyen Erdoğan, yapılması gerekenin eksiklerin ve yarım kalan işlerin tespiti olduğunu söyledi. Partinin yeniden milletle güçlü bir bağ kurması gerektiğini ifade eden Cumhurbaşkanı, aksi takdirde AK Parti’nin, eriyip giden partiler gibi olabileceği uyarısında bulundu.

Erdoğan, “15 yıl önce 2023 vizyonu dedik, ulaştık. Şimdi de 2053 diyoruz. O gün nasıl 2023 uzak görünüyorsa, şimdi de 2053 öyle görünüyor. Ama biz nefesimizin yetmeyeceğini söyleyenleri yanıltarak bugünlere geldik” dedi.

"Sel gider, kum kalır" ifadesiyle vurguda bulunan Erdoğan, esas olanın milletle aradaki bağ, verilen hizmetler ve alınan hayır duaları olduğunu dile getirdi. Devamında, AK Parti'nin geleceğe umut, cesaret ve güvenle baktığını belirterek, birlik ve beraberlik mesajı verdi.

“Lisan-ı halimiz düzgün olursa söze hacet kalmaz”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti’nin temel yaklaşımının samimiyet ve duruşla şekillendiğini belirterek, milletle kurulacak bağın sadece sözlerle değil, davranışlarla da perçinlenmesi gerektiğini vurguladı.

“Biz lisan-ı halimizi doğru, düzgün ve sağlam tutarsak, bir şey söylememize zaten hacet kalmaz” diyen Erdoğan, bu anlayışın karşısında kim ne söylerse söylesin, hangi yalanları dile getirirse getirsin önemsiz olacağını ifade etti.

Cumhurbaşkanı, halkın güvenini kazanmanın sadece vaatlerle değil, samimi bir duruş ve tutarlılıkla mümkün olduğunu belirterek, “Eğer lisan-ı hal bozulursa, ne kadar güzel vaatlerle milletin karşısına çıkarsak çıkalım, beyhude olur” uyarısında bulundu.

“Armut piş, ağzıma düş anlayışı bizde yok”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti ve Cumhur İttifakı’nın her zaman alın teri ve mücadeleyle başarıya ulaştığını belirterek, “Dosdoğru oldukça Allah’ın nusreti yanımızda olacak, kapılar önümüzde açılacak” dedi. Erdoğan, muhalefet gibi başkalarının tökezlemesini beklemediklerini vurgulayarak, “Armut piş, ağzıma düş anlayışı bizde yok” ifadelerini kullandı.

Erdoğan'dan CHP'ye sert eleştiri: Siyasi beleşçilik muhalefetin tarzı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, muhalefeti hedef alarak, “Siyasi beleşçilik ülkemizde muhalefetin tarzıdır. Hiçbir proje ve vizyonları olmadan seçim kazanma hayaline kapılıyorlar” dedi. CHP Genel Başkanı’nı da sert sözlerle eleştiren Erdoğan, “FETÖ’cülerin dedikodularıyla siyaset yapıyor, bakanlara, yargıya, polise saldırarak gündeme gelmeye çalışıyor. Kendi partisinde çöreklenenleri demokrasi kahramanı ilan ediyor. Bizlere meydan okumadan önce aynaya bakmalı” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP’ye 2028 göndermesi: Adaylık hevesiyle kaç kişi daha telef olacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı’nı hedef alarak, "Perişan haliyle Cumhurbaşkanlığı peşinde koşuyor. Ondan önceki de aynı hevesle her kapıyı çaldı ama şimdi tarih oldu, kapısını arayan yok" dedi. Erdoğan, "Bakalım bu kişinin nefesi 2028’e kadar yetecek mi, izleyip göreceğiz" diyerek muhalefetin adaylık arayışlarına göndermede bulundu. CHP yönetiminin sürekli tekzip yediğini ve yalanlarla gündeme geldiğini vurgulayan Erdoğan, "Bizim hizmetlerimizin zekâtı, onların yaptıklarını katbekat aşar. Önce mahalle temsilcimizin siyaset seviyesine ulaşsınlar, sonra söylediklerine kulak veririz" ifadelerini kullandı.

"CHP’ye umut bağlayan vatandaşlara üzülüyoruz" diyen Erdoğan, Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda yapılan eserleri anlatmaya devam edeceklerini belirterek, AK Parti teşkilatlarına da bu süreçte büyük görev düştüğünü vurguladı.

"Biz maraton koşucusuyuz"

AK Parti’nin bir maraton koşucusu olduğunu belirten Erdoğan, “Sizlerden işinizi, gücünüzü bu mücadeleye göre ayarlamanızı; yılın her günü, günün her saatinde AK Parti’nin rüzgarını hissettirmenizi istiyorum” dedi. 11,5 milyon üyesiyle dünyanın en geniş tabanlı partilerinden biri olduklarını hatırlatan Erdoğan, “AK Parti’yi temsil etmek, bu sorumluluğu taşımak bizler için bir şeref madalyasıdır” ifadelerini kullandı.

"Dünya gömlek değiştireceği zaman hadisler sakınılmaz olurmuş"

Erdoğan, "Dünya gömlek değiştireceği zaman hadisler sakınılmaz olurmuş. Bugünkü tablo tam da bu. Kuzeyimizde ve güneyimizdekileri hep birlikte takip ediyoruz. Vuku bulan her olay ve katliam bir hakikati tekrar hatırlattı. Batı'nın ikinci cihan harbi sonrası dünyaya dayattığı değerlerin bir illüzyondan ibaret olduğudur bu da. Asıl yüzlerinin deşifre olmasının şaşkınlığı içindeler." dedi

“İstanbul’u kifayetsizlerin insafına bırakamayız"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin içinde bulunduğu zorluklara rağmen istikrar ve güvenin simgesi olduğunu vurgulayarak, attıkları her adımın anlık değil, geleceği planlayarak atıldığını belirtti. Erdoğan, "Cumhur İttifakı olarak günü kurtarmanın değil, Türkiye’nin istikbalini inşa etmenin derdindeyiz" ifadelerini kullandı.

Yolsuzluk, rüşvet ve hırsızlıkla mücadelede hukuk devletinin önemine değinen Erdoğan, “Yetim hakkı olan kaynakları yağmalayan kim varsa, kimliğine bakılmaksızın hesap sorulacaktır. Deli Dumrul düzenine asla göz yummayız” dedi.

İstanbul’daki kentsel dönüşüm çalışmalarına da değinen Cumhurbaşkanı, depremlerin yol açtığı risklere dikkat çekerek, “İstanbul’u kifayetsizlerin insafına bırakamayız. Kentsel dönüşüm çalışmaları engellenmeseydi 600 bin konut çoktan teslim edilmiş olurdu” diye konuştu.

CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’nı da eleştiren Erdoğan, “İstanbul’u dilinden düşürmeyen kişi, 23 Nisan’dan sonra beş gün sonra şehre döndü. Onda da talimat almak için koltuğunu borçlu olduğu kişiye gitti” dedi. Erdoğan, milletin çıkarı için her boşluğu doldurmaya hazır olduklarını vurguladı.

Projeler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İstanbul başta olmak üzere 81 vilayetimizin hepsini depreme karşı dayanıklı hale getirmek için canla başla çalışıyoruz. 1 milyon 547 konut ürettik. Sahada 1 milyona yakın konutun dönüşümü halen devam ediyor. İstanbul'da ulaşım altyapısını güçlendirdik. Millet bahçelerimizin geçen hafta ne kadar önemli olduğunu gördük. Kağıthane Has Bahçe'de milletimiz çadırlarını kurmuş, sabahlamaya hazırlanırken biz de belediyemizin restoranında onlarla çay içtik. Orası millet bahçesiydi. Bu millet bahçelerini sağ olsun başta Murat Kurum kardeşim başta olmak üzere il ve ilçe belediyelerimiz yapıyorlar.

"Yaklaşık 5 aylık süreçte 3 bin 900 konut bitme aşamasına geldi"

CHP'nin böyle millet bahçelerini bulamazsınız. Hizmete açtığımız 291 millet bahçemizden her gün 20 milyon insanımız istifade ediyor. Afet anlarında vatandaşımızın büyük çoğunluğu millet bahçelerine koşuyor. Dar gelirli kardeşlerimizi yuvaya kavuşturacak projelere önem verdik. Proje kapsamında İstanbul'da 50 bin konutun inşasıyla ilgili çalışmalar sürüyor. TOKİ geçen yıl ihaleleri tamamladı. Yaklaşık 5 aylık süreçte 3 bin 900 konut bitme aşamasına geldi. Kalan 24 bin 109'un inşası ise devam ediyor. 50 bin konut tamamlandığında vatandaşımız güvenli konutlara kavuşacak. İstanbul'un bir çok ilçesine parmakla gösterilen projeler kazandırdık." dedi

Yarısı bizden kampanyasında destek oranları arttı

Erdoğan, "Yarısı bizden kampanyasındaki hibelerimizi artırıyoruz. Daha önce 700 bin lira olan hibemizi 875 bin liraya; yine 700 bin lira olan kredi tutarımızı 875 bin liraya, taşınma desteğimizi 100 bin liradan 125 bin liraya çıkarıyoruz. İstanbul'daki bir evin dönüşümü için toplam destek miktarını 1 milyon 875 bin liraya getiriyoruz." ifadelerini kullandı