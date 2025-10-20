Cumhurbaşkanı Erdoğan Körfez turuna çıkıyor

  1. Ekonomim
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 21-22-23 Ekim tarihlerinde Kuveyt, Katar ve Umman’a resmi ziyarette bulunacak.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mevkidaşlarının davetlerine icabetle Kuveyt, Katar ve Umman’a resmi ziyarette bulunacağını duyurdu.

Muhtelif anlaşmaların imzalanması planlanıyor

Ziyaretler kapsamında anılan ülkelerle ikili ilişkilerin tüm boyutlarıyla gözden geçirilmesi ve mevcut iş birliğinin daha da geliştirilmesi için yapılacak çalışmalar ele alınacak.

Görüşmelerde ayrıca bölgesel gelişmeler başta olmak üzere uluslararası meseleler hakkında istişarelerde bulunulması öngörülüyor.

Ziyaretler vesilesiyle ikili ilişkilerin pekiştirilmesi amacıyla muhtelif anlaşmaların imzalanması da planlanıyor.

