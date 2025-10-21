  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt'e hareket etti
Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt'e hareket etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuveyt, Katar ve Umman'ı kapsayan 3 günlük Körfez turu kapsamında Kuveyt'e hareket etti.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt'e hareket etti
Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği hız kesmeden sürüyor. Erdoğan, mevkidaşlarının davetleri üzerine Kuveyt, Katar ve Umman'ı ziyaret edecek. 3 gün sürecek Körfez turunun ilk durağı bugün Kuveyt olacak..

Erdoğan Kuveyt Emiri ile görüşecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Körfez turundaki 2'nci durağı Katar olacak. Yarın, Başkent Doha'da Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamad Es-Sani ile görüşecek. Görüşmede ikili ilişkilerden bölgesel meselelere kadar birçok konu ele alınacak. Gazze'deki ateşkes süreci ve bölgenin yeniden inşası liderlerin ana gündem maddesi olacak.

Bölgesel gelişmeler değerlendirilecek

Erdoğan, Körfez seyahatinin son durağı olan Umman'a Perşembe günü gidecek. Cumhurbaşkanı, Başkent Maskat'ta Umman Sultanı Heysem Bin Tarık'la ikili görüşme gerçekleştirecek. Ekonomik işbirliği konularının yanı sıra bölgesel gelişmeler de değerlendirilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Körfez turunda; savunma sanayii, enerji ve yatırım alanlarında işbirliğini derinleştirecek yeni adımların atılması hedefleniyor. İlişkilerin geliştirilmesi amacıyla ikili anlaşmaların imzalanması da planlanıyor.

TOKİ’nin yüzde 25 indirim fırsatına yoğun ilgi: 15 bin 330 kişi yararlandıTOKİ’nin yüzde 25 indirim fırsatına yoğun ilgi: 15 bin 330 kişi yararlandıEkonomi

 

Bitcoin, ABD enflasyon verisi öncesi temkinli: Piyasa ne bekliyor?Bitcoin, ABD enflasyon verisi öncesi temkinli: Piyasa ne bekliyor?Kripto Para

 

Gündem
11 ilde BMW operasyonu: 40 kişi gözaltına alındı
11 ilde BMW operasyonu: 40 kişi gözaltına alındı
AKFEN Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın'ın İBB soruşturması kapsamında bilgisine başvurulacak
Hamdi Akın'ın İBB soruşturması kapsamında bilgisine başvurulacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeşil vatan seferberliği başlatıyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeşil vatan seferberliği başlatıyoruz
Paribu, Papara, Binance TR ve Nesine'ye "yasa dışı bahis" operasyonu: 24 kişi hakkında gözaltı kararı
Paribu ve Papara'ya "yasa dışı bahis" operasyonu: 24 kişi hakkında gözaltı kararı
Kuzey Kıbrıs'ta Tufan Erhürman'ın liderliği Türkiye ile ilişkileri nasıl etkileyebilir?
Kuzey Kıbrıs'ta Erhürman'ın liderliği Türkiye ile ilişkileri nasıl etkileyebilir?
CHP'de kritik PM toplantısı; olağan kurultayın tarihi belirlenecek
CHP'de kritik PM toplantısı; olağan kurultayın tarihi belirlenecek