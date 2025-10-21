  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt’te imza törenine katıldı
Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt’te imza törenine katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuveyt Emiri Şeyh Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah ile iki ülke arasındaki iş birliğini güçlendiren anlaşmaların imza törenine katıldı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt’te imza törenine katıldı
Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Kuveyt’te temaslarını sürdürüyor.

Erdoğan, ikili ve heyetlerarası görüşme gerçekleştirdiği Kuveyt Emiri Şeyh Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah ile iki ülke arsındaki iş birliğini güçlendiren anlaşmaların imza törenine katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kuveyt ziyaretinde eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat eşlik ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kuveyt'teki temaslarının ardından Katar'a geçmesi bekleniyor.

Bloomberg: Erdoğan Katar’da 24 ikinci el Eurofighter Typhoon uçağı için görüşecekBloomberg: Erdoğan Katar’da 24 ikinci el Eurofighter Typhoon uçağı için görüşecekGündem

 

İzmir’de kadınlar ve gençler istihdamda daha fazla yer alacakİzmir’de kadınlar ve gençler istihdamda daha fazla yer alacakŞehirler

 

Gündem
Akfen'den Hamdi Akın açıklaması: Gözaltına alınmadı
Akfen'den Hamdi Akın açıklaması: Gözaltına alınmadı
Bakan Yerlikaya duyurdu: Kural ihlalini övene 25 bin TL ceza geliyor
Bakan Yerlikaya duyurdu: Kural ihlalini övene 25 bin TL ceza geliyor
Mahkemeden emsal karar: Artık her polis ceza yazamayacak
Mahkemeden emsal karar: Artık her polis ceza yazamayacak
Bloomberg: Erdoğan Katar’da 24 ikinci el Eurofighter Typhoon uçağı için görüşecek
Bloomberg: Erdoğan Katar’da 24 ikinci el Eurofighter uçağı için görüşecek
Matia Ahmet Minguzzi davasında karar: İki sanığa en üst sınırdan 24 yıl hapis cezası, iki sanığın tahliyesine başsavcılıktan itiraz
Savcılık'tan Minguzzi davasında iki sanık hakkındaki beraat kararına itiraz
İYİ Parti’den ihraç edilen Bağımsız Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır CHP'ye katıldı
Bağımsız Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır CHP'ye katıldı