Cumhurbaşkanı Erdoğan, LGS sonuçlarına ilişkin mesaj yayımladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün açıklanan LGS yerleştirme sonuçlarıyla ilgili sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün açıklanan LGS yerleştirme sonuçlarına ilişkin sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajı şu şekilde;
"Bugün açıklanan LGS tercih sonuçlarının tüm genç arkadaşlarıma, ailelerimize, öğretmenlerimize ve eğitim camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyorum. Evlatlarımızın her birini gözlerinden öpüyor, başarılar diliyorum."
Bugün açıklanan LGS tercih sonuçlarının tüm genç arkadaşlarıma, ailelerimize, öğretmenlerimize ve eğitim camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) August 4, 2025
Evlatlarımızın her birini gözlerinden öpüyor, başarılar diliyorum.