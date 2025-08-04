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Cumhurbaşkanı Erdoğan, LGS sonuçlarına ilişkin mesaj yayımladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün açıklanan LGS yerleştirme sonuçlarıyla ilgili sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı.

Haber Merkezi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, LGS sonuçlarına ilişkin mesaj yayımladı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün açıklanan LGS yerleştirme sonuçlarına ilişkin sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajı şu şekilde;

"Bugün açıklanan LGS tercih sonuçlarının tüm genç arkadaşlarıma, ailelerimize, öğretmenlerimize ve eğitim camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyorum. Evlatlarımızın her birini gözlerinden öpüyor, başarılar diliyorum."

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