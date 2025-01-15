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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Başbakanı Dibeybe'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Libya Başbakanı Abdülhamid Dibeybe'yi kabul ettiği bildirildi.

Haber Merkezi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Başbakanı Dibeybe'yi kabul etti
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyeybe'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin giriş kapısında karşıladı.

Erdoğan ve Dibeybe, merdivenlerde Türkiye ve Libya bayrakları önünde fotoğraf çektirdi.

Basına kapalı gerçekleştirilen kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın da hazır bulundu.

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