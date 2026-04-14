Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Başbakanı Peter Magyar ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Seçilmiş Başbakanı Peter Magyar ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Liderler görüşmede Türkiye-Macaristan ikili ilişkilerinin geleceğini, bölgesel ve küresel konuları ele aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Macaristan ilişkilerinin gücünü ortak tarih ve kültürden aldığını, iki ülke arasında hem ikili düzeyde hem uluslararası platformlardaki iş birliğinin yeni dönemde daha ileri taşınacağına inandığını ifade etti.

Seçilmiş Başbakan Magyar’ı seçimlerde elde ettiği başarı nedeniyle tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, iki ülke arasında geliştirilmiş stratejik ortaklığı daha ileriye taşımak arzusunda olduğunu belirterek, NATO müttefikliğinin bölgesel ve küresel huzura katkı sağladığını vurguladı.