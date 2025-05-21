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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan'da liderlerle bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Gayriresmi Zirvesi'ne katılmak üzere bulunduğu Macaristan'da liderlerle bir araya gelerek, sohbet etti.

Haber Merkezi
AA
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan'da liderlerle bir araya geldi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı zirve için gittiği Varkert Bazar'da, Macaristan Başbakanı Viktor Orban karşıladı.

Orban ile bir süre sohbet eden Erdoğan, daha sonra Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi.

Bir süre sohbet eden Erdoğan ve Aliyev'in görüşmelerine, daha sonra Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev de katıldı.

Liderler, görüşmenin ardından zirvenin gerçekleştirildiği salona geçti.

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