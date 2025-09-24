  1. Ekonomim
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron ile görüştü

 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron ile görüştü
 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştü.

Görüşme, basına kapalı gerçekleşti.

Görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, MİT Başkanı İbrahim Kalın ile Fransa Avrupa ve Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot da yer aldı.

"Türkiye AB ile ilişkileri iletletmede kararlı"

İletişim Başkanlığı'ndan  yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron'la görüşmesinde, Fransa'yla ticaret, enerji, savunma sanayii ile birçok alanda işbirliğini geliştirmeye gayret göstermeye devam edeceklerini belirtti.

Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin AB ile ilişkileri ilerletmede kararlı olduğunu, gerekli mekanizmaların bir an önce çalıştırılmasının fayda sağlayacağını belirtti.

Görüşmede, İki devletli çözüm içiş için Netanyahu yönetimine uluslararası baskıyı artırmanın sonuç getirebileceğini ifade eden Erdoğan, Macron'a Rusya-Ukrayna barışı için Türkiye'nin azami gayret gösterdiğini, İstanbul'daki müzakereleri sonuç odaklı anlayışla ilerletmek istediklerini belirtti.

