Cumhurbaşkanı Erdoğan: Malezya ile ticaret hedefimiz 10 milyar dolar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Malezya Başbakanı Enver İbrahim'i resmi törenle karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Malezya Başbakanı İbrahim'in yerlerini almalarının ardından iki ülkenin milli marşları çalındı. Törende, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı tüfekli gösteri yaptı.

Tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerlerin de yer aldığı törende, 21 pare top atışı yapıldı. İbrahim, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı 'Merhaba asker' diyerek selamladı. Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İbrahim, birbirlerine heyetlerini takdim etti.

İki lider, görüşmenin ardından ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

"Az önce ilişkilerimizin ahdi zeminini güçlendirecek belgelere imza attık. Malumunuz Malezya ASEAN bölgesindeki en büyük ticaret ortağımız konumunda. Aramızda bir serbest ticaret anlaşması da mevcut. Ticaret hacmi hedefi olarak 10 milyar doları açıklamıştık. Ortak çabalarımızla ticaretimizi dengeli ve sürdürülebilir şekilde bu hedefe ulaşacağımızı samimiyetle inanıyorum.

Malezya'nın ükemizdeki yatırımları artırmasını arzu ediyoruz. Bugünkü görüşmelerimizde savunma sanayii konularını da ele aldık. Hamdolsun bu alanlarda Malezya ile birçok proje gerçekleştirdik, bir çoğu da devam ediyor. Kazan kazan ilkesinden hareketle bu alanda atabileceğimiz müşterek adımları değerlendireceğiz. Türkiye-Malezya dostluk ve kardeşliğinin temelini teşkil eden beşeri boyutu isitişare ettik. Eğitim, kültür, turizm alanındaki çalışmalarımızı devam ettirme kararı aldık.

Bölgesel ve uluslararası gelişmeler de gündemimizin üst sıralarındaydı. Uluslararası meselelerde benzer görüşte olduğumuzu memnuniyetle gördüm. Gazze konusunu yakından takip etmeye devam edeceğiz. 2019'da ilan ettiğimiz Yeniden Asya Girişimi çerçevesinde işbirliğimize ayrı ehemmiyet veriyoruz. Kendilerini başarılı şekilde tamamladıkları Asean dönem başkanlığı için tebrik ediyorum. Enver kardeşimin Tayland ile Kamboçya arasındaki gerginliğin azaltılmasında büyük katkıları oldu. Sayın Başbakan ve kıymetli heyetine teşekkür ediyorum."

Enver İbrahim de ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu:

"Dünyanın geneli ve özellikle İslam dünyasına yapmış olduğunuz liderlikten dolayı teşekkür ediyorum. İkili ilişkilerimiz son derece önemli. Bu süre içerisinde dostluğumuz mevcuttur. Ticareti yatırım yoluyla genişletmek son derece önemli. İşbirliğimizi yüksek düzeyli seviyeye çıkarma düşünceniz için teşekkür etmek istiyorum. Bu tür bir ilişkiye sahip olduğumuz, güvene ve karşılıklı muhabbete sahip olduğumuz çok az ülke var. Biz sizin ve Türk halkının kapasitesine inanıyoruz. Bütün dünyaya yeteneklerini kanıtlamış bir ülkesiniz. İlişkilerimizi, ticareti ve yatırımı genişletmeye devam edeceğiz.

10 milyar dolar çok iddialı hedef değil. Çok büyük ekonominiz var. Bizimde hızlı biçimde büyüyen ekonomimimiz var. Şu anda yarı iletkenler konusunda çok önemli merkez haline geldik. Yeni teknolojiler konusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu nedenle mekanizmaların kurulması gerekiyordu. Bu çerçevede göstermiş olduğunuz taahhüde teşekkür etmek istiyorum.

Siz burada net bir biçimde mesajızınızı verdiniz. Çok rekabetçi ortamda bu liderlik bizim için önemliydi. Sizin yanınızda duruyorum. Malezya ve Türkiye'yi ikili ilişkiye örnek teşkil eden iki ülke olarak göstermek istiyorum. Savunma sanayi ürünlerinizle çok önemli faydalar sağladık. Bize büyük avantaj getirdi. Bu sektörü ve İslami finans kaynaklarını önemli potansiyel olarak görüyoruz. Her iki ülke bu kaynakları geliştirebilir.

Uluslararası ilişkiler konusunda liderliğiniz tartışılmaz. Bütün dünyanın bildiği liderlik sergiliyorsunuz. Buna imrenmekle kalmayıp çabalarınızı destekliyoruz. Karmaşık konularda sizin yanınızda duruyoruz. Gazze'de bahsettiniz. Bu konuda ahlaki ilkelerin tamamen terk edildiği ortamda insanlığa ve adalete hiçbir şekilde önem verilmediği ortamda İsrail'in saldırıları, baskısı, sömürgeciliği ve sivil halkın hayatına malolan kıyıma karşı durdunuz. Bu girişiminde sizi desteklemeye devam edeceğiz. Bu zulme uğrayanların sesi olduğunuz anlamına geliyor. Ahlakın, vicdanın, sesine ihtiyacımız var. Liderliğe ihtiyacımız var.

Siyaset dünyası ahlaki değerler açısında eksik kalıyor lütfen bu konudaki çabalarınızı sürdürün. Biz de halkı temsilen muhabbetle, sevgiyle sizi desteklemeye devam edeceğiz. Bu konudaki çalışmalarınızı sürdürmeniz dileğiyle teşekkür ediyorum."