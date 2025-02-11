Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya'da: İsrail verdiği sözü tutmadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye ve Malezya arasındaki ilişkiler ve ortak projeler üzerine önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Türk ve Malay halklarının asırlara dayanan dostluk bağlarından güç aldıklarını belirterek, Malezya ile ticaret ve iş birliğini artıracak adımların değerlendirildiğini ifade etti.

11 anlaşma imzalandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya ile yapılan görüşmelerde iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirmek adına 11 anlaşmanın imzalandığını duyurdu. Görüşmelerde ticaret hacmini 10 milyar dolara çıkarma hedefinin altını çizen Erdoğan, Malezya’nın Türkiye’nin ASEAN bölgesindeki en büyük ticaret ortağı olduğunu vurguladı.

Savunma sanayii ve eğitimde iş birliği

Savunma sanayi alanındaki projelere dikkat çeken Erdoğan, bu alandaki iş birliğini daha da ileriye taşıyacaklarını söyledi. Eğitim konusunda ise YÖK ile Malezya Yükseköğretim Kurulu arasında ortak programların geliştirilmesi için fikir birliğine varıldığını belirtti.

Sabiha Gökçen Havalimanı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya ile Sabiha Gökçen Havalimanı üzerine yapılan görüşmelere değindi. Pist sayısının ikiye çıkarıldığını ve terminal kapasitesinin artırılacağını ifade eden Erdoğan, havalimanının daha fazla uçuşa uygun hale getirileceğini söyledi.

Filistin ve Gazze mesajı

Erdoğan, Gazze’ye yönelik insani yardımların hız kesmeden sürdüğünü belirterek, "Şu ana kadar 100 gemiyi aşkın yardımı ulaştırdık, yardımlarımız devam edecek" dedi. İsrail'in ateşkese uymadığını ve Filistin’deki işgaline son vermesi gerektiğini vurgulayan Erdoğan, Malezya’nın Filistin konusundaki duruşunu takdir ettiğini sözlerine ekledi.

"İsrail ateşkes sözünü tutmadı"

Erdoğan, "Bugünkü görüşmelerimizde Filistin davası başta olmak üzere uluslararası meseleleri de konuştuk. Yardımlar konusunda biz şu ana kadar 100 gemiyi aşkın gönderdik. Bu gemiler aynen devam ediyor. Gazze ve Filistin konusunda Malezya'nın duruşunu takdirle takip ediyoruz. İsrail yine verdiği sözü tutmuyor ve ateşkese uymuyor. 1967 sınırları baz alınarak, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devleti kurulmalı. İsrail, Filistin'deki işgaline son vermeli, zararı tazmin etmeli." ifadelerini kullandı

Enver İbrahim'in konuşmasından satır başları:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünya müslümanlarının lideridir

Malezya Başbakanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ziyaretinde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan’ı "Dünya Müslüman aleminin lideri, adaletin ve insan haklarının savunucusu" olarak nitelendiren Malezya Başbakanı, bu ziyaretten dolayı şanslı olduklarını ifade etti.

Ticaret hacmi hedefi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’la yapılan görüşmelerde, Türkiye ile Malezya arasındaki ticaret hacminin 10 milyar dolara çıkarılması hedefinin konuşulduğunu belirten Başbakan, savunma sanayii ekosisteminde karşılıklı mutabakat sağlandığını duyurdu. Ayrıca, Malezya’nın havalimanlarıyla ilgili kurumunun Sabiha Gökçen Havalimanı’ndaki faaliyetlerine devam edeceği yönünde güvence alındığını söyledi.

Türkiye’nin havacılıkta örnek konumu

Başbakan, Türkiye’nin havacılık alanında dünya standartlarında bir seviyeye ulaştığını vurgulayarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğinde Türk Hava Yolları’nda bir devrim yaşandığını dile getirdi. "Çok büyük ve etkin çalışan bir havalimanını gördük. Türkiye, havacılıkta örnek teşkil ediyor" ifadelerini kullandı.

Enerji ve dijital gelişimde iş birliği

Görüşmelerde petrol, enerji, dijital gelişim ve afet yönetimi alanlarında iş birlikleri yapılmasının kararlaştırıldığını aktaran Başbakan, Türkiye’nin bu alanlarda kararlı ve güçlü bir duruş sergilediğini belirtti.

Gazze’de Türkiye’nin liderliği

Malezya Başbakanı, Türkiye’nin Gazze’ye yönelik insani yardımlarda lider bir rol üstlendiğini ifade ederek, "Dünyada insani yardım konusunda Türkiye kadarını yapan başka bir ülke bilmiyorum" dedi. Erdoğan’ın, adalet ve barış taleplerini dünyaya net bir şekilde ifade eden bir lider olduğunu vurguladı.

Başbakan, iki ülke arasındaki iş birliğinin güçlenerek devam edeceğini belirterek, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkürlerini iletti.