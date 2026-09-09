Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mansur Yavaş'ı kabul etti: İşte görüşülen konular...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'ı kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen görüşme, basına kapalı yapıldı.

Ziyarete ilişkin Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan bilgilendirmede, görüşmede ağırlıklı olarak başkente yönelik projelerin ele alındığı belirtildi. Kabulde; başkentin ulaşım altyapısına önemli katkı sağlayacak metro projeleri başta olmak üzere, ABB tarafından yürütülen ve gelecek dönemde hayata geçirilmesi planlanan yatırımlar değerlendirildi.

Görüşmede ayrıca kentin önümüzdeki dönemdeki ihtiyaçlarına dair değerlendirmeler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a aktarıldı.

"Yatırımlara verdikleri destek dolayısıyla teşekkürlerimizi ilettik"

Görüşmenin ardından sosyal medya platformu X üzerinden açıklamada bulunan ABB Başkanı Mansur Yavaş, şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Beştepe’de kabul edildik. Kabulde; başta Ankara’mızın ulaşım altyapısına önemli katkı sağlayacak metro yatırımları olmak üzere, devam eden ve planlanan projelerimiz hakkında Sayın Cumhurbaşkanına bilgi arz ettik. Şehrimize yönelik yatırımlara verdikleri destek ve katkılar ile NATO Zirvesi’nin Ankara’da düzenlenmesi konusundaki iradeleri dolayısıyla teşekkürlerimizi ilettik. Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak yürüttüğümüz çalışmalar ve önümüzdeki dönemde hayata geçirmeyi planladığımız yatırımlara ilişkin değerlendirmelerimizi de paylaştık. Nazik kabulleri ve Ankara’mıza gösterdikleri yakın ilgi dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanına teşekkür ediyorum."