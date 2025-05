Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çok hassas, çok kararlı adımlar atıyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Gençlik Festivali Programı'nda açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar:

"Her biriniz bu ülkenin istikbalisiniz"

Gençlik kollarında çalışmış, mücadele vermiş tüm arkadaşlarımı gönülden kutluyorum. Festivalde sahne alan sanatçılarımıza, programa katkı veren tüm konuklarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu salonu tıklım tıklım dolduran genç yüreklere teşekkür ediyorum. Türkiye Yüzyılı'na böylesine dinamik, birikimli, ahlaklı gençlikle adım atmaktan iftihar ediyorum. Bu kutlu mücadelede sizlerle yol arkadaşlığı yapmaktan büyük bir onur büyük bir mutluluk duyuyorum. Tüm samimiyetimle söylüyorum, siz gençler Türkiye'nin aydınlık geleceğini temsil ediyorsunuz. Sizlere baktıkça çok daha büyük, güçlü, müessir ve muteber bir Türkiye görüyorum. Sizlere baktıkça ümidi, sevgiyi, merhameti, büyük bir medeniyetin o zengin mirasını görüyorum. Her biriniz bu ülkenin istikbalisiniz. Her biriniz bu ülkenin ümidisiniz. Her biriniz bu ülkenin parlak yarınlarısınız. Cesaretin rengi, adanmaşlığın resmi, mücadelenin neferi işte sizlersiniz.

"Biz öyle sıradan bir millet değiliz"

Mevla birliğimizi daim, kardeşliğimizi güçlü, dayanışmamızı kaim eylesin. Evvela şunu net bir şekilde ifade etmek isterim. Biz öyle sıradan bir devlet değiliz. Biz öyle sıradan bir millet değiliz. Biz 100 yıldır 200 yıldır tarih sahnesinde olan bir millet hiç değiliz. Batı'dan Haçlılar geldi, Doğu'dan Moğollar geldi, yaktılar, yıktılar, taş üstünde taş, baş üstünde baş bırakmadılar ama biz vazgeçmedik. Unutmayın Timur geldi filleriyle, ordusuyla geldi Anadolu'yu baştan başa istila etti, yılmadık, yıkılmadık. Şah İsmail içeriden, dışarıdan vatanımızı sarstı, salladı eyvallah demedik. Osmanlı cihan devleti Viyana önlerinden Balkanlar'dan, Yemen'den, Afrika'dan, Ortadoğu'dan çekildi. Ankara'ya kadar topraklarımızı kaybettik. Bittik, tükendik demedik, umudumuzu yitirmedik. Her fetret döneminden unutmayın daha güçlü çıktık. Her bozgundan sonra yeniden toparladık. Her seferinde küllerimizden yeniden doğduk. Her seferinde daha güçlü boy verdik, filiz verdik. Evladı olduğunuz bu aziz millet başka milletlere benzemez. Bizim millet olarak hafızamızda, ruhumuzda, damarlarımızda akan kanda işte o tarihin birikimi var, tecrübesi var. Bizi büyük bir millet yapan da işte o tecrübedir. Gençler biz büyük bir milletiz, büyük düşünen bir milletiz. Buraya nerden geliyorum. Arnavutluk'ta uluslararası bir toplantı yapıldı. Konuşmamı yaptım ve ondan sonra gençlerle buluşmak üzere Allahaısmarladık deyip oradan ayrıldım. Zira Gençfest toplantım önemliydi. Detaylara takılan değil fotoğrafın bütününü gören, hesaplayan, planlayan, tasarlayan bir milletiz. Hep birimiz bu noktada bu şuura sahip olacağız. Sorun mu var Allah'ın izniyle çözer geçeriz, dert mi var inşallah devasını bulur gideriz. Yol onun, varlık onun, gerisi hep angarya, yüz üstü çok süründün ayağa kalk Sakarya!

"Masada ve sahada güçlü Türkiye var"

Engel mi var, badire mi var, biiznillah hepsini aşıp, geçeriz. Bizim kutlu yürüyüşümüzü asırlardır durduramadılar, bundan sonra da Allah'ın izniyle durduramazlar. Bırakın başkaları detaylarda kaybolup gitsin. Ufka bakacağız, ufkun ötesine bakacağız. Şu anda gözlerimiz Filistin, Gazze üzerinde, Pakistan üzerinde, Libya'da, Sudan'da, Somali'de. Gözlerimiz Afrika, Avrupa, Balkanlar'da, Rusya-Ukrayna savaşında. Barış, huzur, ateşkes, istikrarın temini için tek tek çabalıyoruz. Akan kanı durdurmak için ölümlerin, zulümlerin önüne geçmek için gecemizi gündüzümüze katıyoruz. İnsani diploma sinin sancaktarlığını bugün Türkiye yapıyor. Barış diplomasinin öncülüğünü dünyada bugün Türkiye üstleniyor. Küresel sisteme en esaslı eleştirileri alternatif çözüm önerileriyle birlikte en net biçimde Türkiye gerçekleştiriyor. Yıldızı küresel ölçekte parlayan bir Türkiye var. Masada ve sahada güçlü Türkiye var. Olayları tribünden seyreden değil yöneten, yönlendiren bir Türkiye var.

Bizi onyıllar boyunca medeniyet köklerimizden koparmaya çalıştılar. Kimliğimize, kültürümüze yabancılaştırmaya kalktılar. Onlara inat kardeşlerimizle birbirimize daha sıkı sarıldık. Balkanlar, Afrika, Türkistan, Avrupa'ya kurduğumuz gönül köprülerimizle kardeşliğimize sahip çıktık. Şimdi ortak geleceğimizi bu kardeşlerimizle birlikte hepimizin yararına olacak şekilde inşa ediyoruz Ufkun ötesine bakarken elbette kendi sokağımızı ihmal etmiyoruz.

