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Cumhurbaşkanı Erdoğan Meral Akşener’e açtığı tüm davaları geri çekti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener için dikkat çeken adım geldi. Erdoğan, Meral Akşener'e açtığı dava ve şikayetleri geri çekti.

Haber Merkezi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Meral Akşener’e açtığı tüm davaları geri çekti
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e açtığı dava ve şikayetlerden vazgeçti. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın sosyal medya hesabından, "Sayın Cumhurbaşkanımız,  Meral Akşener hakkında vaki olan dava ve şikayetlerinden vazgeçmiştir. Bu çerçevede Cumhurbaşkanına hakaret suçundan açılan üç soruşturma dosyasında şikayetten vazgeçilmiş, manevi tazminat talepli dört hukuk davasından da feragat edilmiştir." açıklamasını yaptı.

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