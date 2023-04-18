Cumhurbaşkanı Erdoğan: Merkez'in rezervleri 3 haneli rakamlarda

Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefete yüklendiği konuşmasında, 2013 yılında 27,5 milyar dolar olan Merkez Bankası rezervlerinin şimdi 3 haneli rakamlara yükseldiğini söyedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Başbakan olduğumda Davos'ta yanımdaki birisi daha vardı, ekonomiyle ilgileniyordu, ona o görevi vermiştik. IMF'nin başkanına dedim ki, adamlarınızı gönderiyorsunuz, bu adamlarınız geliyor, bizden taksitleri alıyor mu, alıyor. Taksitleri alırsınız ama Türkiye'yi ben yönetirim, ben. Yanımızda olan kimdi Babacan, şimdi atıyor tutuyor.

Vah zavallı. 2013 yılına kadar biz IMF ile yürüdük. 2013'te bütün ödemeleri bitirdik. Bize ne dediler, İYİ Parti'nin, Bay Bay Kemal'in adamları, bunlar otellerde görüşmeler yaptılar. Borç almanız lazım dediler, almadık. Biz yürüdük mü, herhangi bir şey oldu mu? 2013'ten sonra IMF ile ilişkimiz yok. Merkez Bankamızın rezervi o zaman 27.5 milyar dolardı. Şimdi 3 haneli rakamlara geçtik" dedi.

Sık sık Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'u hedef alan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Daha 7 kişiyi aynı masada oturtmaktan aciz olan birisi Türkiye'nin hakkını 7 düvele karşı nasıl savunur soruyorum sizlere. 14 Mayıs'ta durmak yok yola devam diyor muyuz? Doğru adımlarla yola devam ediyor muyuz?

14 Mayıs'ta Türkiye Yüzyılı için yarın değil, hemen şimdi diyor muyuz? Afyonkarahisar bu coşkusu ile yanımızda olduğu müddetçe Türkiye Yüzyılı'nın inşasının önüne kimse geçemez. Bay Bay Kemal, bu kadar büyükşehir belediyeniz var ne yaptınız? Yurt sorununu bir senede çözeceğim diyor, neyi çözdün? Şu anda 850 bin öğrencinin yurt sorununu biz çözdük. Depremde de bu yurtlar online'a geçtik, depremden gelen birçok kardeşimizi misafir ettik."