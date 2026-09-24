  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Mesajları BM Genel Kurulu'nda verdik, İklim Zirvesi'nde mesajları verdik" (Video)
Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Mesajları BM Genel Kurulu'nda verdik, İklim Zirvesi'nde mesajları verdik" (Video)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türk ve Kardeş Topluluklar Buluşması" Etkinliği öncesi yaptığı açıklamada, Mesajları BM Genel Kurulu'nda verdik, İklim Zirvesi'nde mesajları verdik" dedi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Mesajları BM Genel Kurulu'nda verdik, İklim Zirvesi'nde mesajları verdik" (Video)
Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bileşmiş Milletler 81. Genel Kurulu görüşmeleri kapsamında temaslarını sürdürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ziyaretinin son günüde Türk ve Kardeş Topluluklar Buluşması'na katılmak üzere Türkevi'nden ayrıldı.

Türkevi önünde bekleyen gazetecilere açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Mesajları BM Genel Kurulu'nda verdik, İklim Zirvesi'nde mesajları verdik. Dolayısıyla sizler de oradan alacaksınız" ifadelerini kullandı.