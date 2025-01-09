Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mescid-i Aksa İmamı Sabri'yi kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri'yi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Yoğun diplomasi trafiğini sürdüren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde üst düzey kabul ve görüşmelerine devam ediyor.
Mescid-i Aksa İmamı Şeyh İkrime Sabri ile bir araya geldi
İki gün önce Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani’yi Beştepe’de ağırlayan Erdoğan, son olarak Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri ile bir araya geldi.
Gündem