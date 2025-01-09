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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mescid-i Aksa İmamı Sabri'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri'yi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Haber Merkezi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mescid-i Aksa İmamı Sabri'yi kabul etti
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Yoğun diplomasi trafiğini sürdüren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde üst düzey kabul ve görüşmelerine devam ediyor.

Mescid-i Aksa İmamı Şeyh İkrime Sabri ile bir araya geldi

İki gün önce Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani’yi Beştepe’de ağırlayan Erdoğan, son olarak Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri ile bir araya geldi.

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