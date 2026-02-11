Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mesut Özarslan sorusuna yanıt vermedi
Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin grup toplantısı sonrası kendisine yöneltilen Mesut Özarslan sorusuna cevap vermedi.
Cumhuriyet Halk Partisi’nden (CHP) istifa eden Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan’ın AK Parti’ye katılacağı iddia edilmişti. Siyasi kulislerde, bugün yapılacak parti grup toplantısında Özarslan’a AK Parti rozetinin takılacağı yönünde değerlendirmeler de yer aldı.
Ancak söz konusu beklenti gerçekleşmedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise grup toplantısının ardından kendisine yöneltilen Mesut Özarslan sorusuna yanıt vermedi.