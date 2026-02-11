  1. Ekonomim
  Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mesut Özarslan sorusuna yanıt vermedi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mesut Özarslan sorusuna yanıt vermedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin grup toplantısı sonrası kendisine yöneltilen Mesut Özarslan sorusuna cevap vermedi.

Haber Merkezi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mesut Özarslan sorusuna yanıt vermedi
Cumhuriyet Halk Partisi’nden (CHP) istifa eden Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan’ın AK Parti’ye katılacağı iddia edilmişti. Siyasi kulislerde, bugün yapılacak parti grup toplantısında Özarslan’a AK Parti rozetinin takılacağı yönünde değerlendirmeler de yer aldı.

Ancak söz konusu beklenti gerçekleşmedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise grup toplantısının ardından kendisine yöneltilen Mesut Özarslan sorusuna yanıt vermedi.