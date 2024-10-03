Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli görüşmesi başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 14.00'te Bahçeli'nin Beytepe'deki konutuna geldi.

Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı konutun kapısında karşıladı.

Görüşme, basına kapalı yapılıyor.

Görüşmede Orta Doğu'daki gerilim ve yeni anayasa konularının konuşulması bekleniyor.

Görüşmenin, MHP lideri Bahçeli'nin TBMM'nin yeni yasama yılı açılışı resepsiyonundaki "yeni dönem" sözlerinin ardından gerçekleşmesi de dikkat çekti.

Bahçeli Meclis’in açılış oturumu kapandıktan sonra DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, DEM Parti Grup Başkan Vekili Sezai Temelli, DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık’ın da olduğu milletvekilleriyle tokalaşmıştı.

Gazeteciler bu tokalaşmayı sorunca Bahçeli, “Yeni bir döneme giriyoruz. Dünyada barış isterken kendi ülkemizde barışı sağlamak lazım” cevabını vermişti.

İki lider son olarak 25 Ağustos'ta bir araya gelmişti.