Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile Ahlat'ta bir araya geldi

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Bitlis’in Ahlat ilçesinde, Malazgirt Zaferi’nin 955. yıl dönümü kapsamında düzenlenen etkinlikler başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılacağı programın ardından Cumhurbaşkanlığı Kabinesi de Ahlat’ta toplanacak. Toplantı, Ahlat’taki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde üçüncü kez gerçekleştirilecek.

İki günlük program kapsamında Ahlat’ta bulunacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile de Ahlat’ta han çadırında sohbet etti.

Erdoğan ve Bahçeli Ahlat'ta birlikte mezar ziyaret etti

Sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli, Bitlis'in Ahlat ilçesindeki Selçuklu Meydan Mezarlığı'nı ziyaret etti.

Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü etkinlikleri için Ahlat'ta bulunan Erdoğan ve Bahçeli, UNESCO Dünya Kültür Miras Geçici Listesi'nde yer alan ve dünyanın en büyük Türk-İslam mezarlıklarından biri olan Selçuklu Meydan Mezarlığı'na geldi.

İkili, burada abidevi mezar taşlarının bulunduğu bölümleri inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Safi Arpaguş'un katıldğı programda dualar edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, duanın ardından beraberindeki heyetle hatıra fotoğrafı çektirdi.