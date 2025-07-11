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Silah bırakma sonrası Erdoğan ve Bahçeli arasında kritik görüşme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile telefonda görüştü. Görüşmede, "Terörsüz Türkiye" sürecinin ülkenin birlik, beraberliğine katkı vererek devam edeceğinin altı çizildi.

Haber Merkezi
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Silah bırakma sonrası Erdoğan ve Bahçeli arasında kritik görüşme
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Terörsüz Türkiye sürecinde tarihi bir dönüm noktası yaşandı. Terör örgütü PKK, Irak’ın Süleymaniye kentinde silahlarını teslim etti.

“Terörsüz Türkiye” sürecinin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, PKK’nın silah bırakmasının ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, “Terörsüz Türkiye” sürecinin, ülkenin birlik ve beraberliğine katkı sağlayarak kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

PKK'nın silah bırakması

Abdullah Öcalan'ın 27 Şubat'taki çağrısı sonrası kendisini feshetme kararı alan PKK, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı Süleymaniye kentinde düzenlenen törenle bugün silah bıraktı. Silah bırakma töreninde 15 kadın ve 15 erkek toplam 30 PKK mensubu hazır bulundu. Törende, PKK'lilerin "Barış ve Demokratik Toplum Grubu" imzasıyla kaleme aldığı açıklama Türkçe ve Kürtçe olarak okundu. Açıklamanın okunmasının ardından PKK'liler silahlarını ateşe verdi.

Bahçeli, PKK'nin silah bırakmasının ardından yaptığı ilk açıklamada, "PKK’nın kurucu önderliği sözünü tutmuş, taahhüdünün ardında durmuş, küresel ve bölgesel tehditleri zamanında görmüştür. Hakikaten hem Türkiye’miz hem de bölgemiz açısından fevkalade önemde günler yaşanmaktadır. Pozitif ve yüreklere su serpen gelişmeler bir milattır ve bu kapsamda maşeri vicdan memnuniyet duymaktadır" ifadelerini kullandı.

 

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