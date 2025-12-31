  1. Ekonomim
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin yeni yılını kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yeni yılını ve yeni yaşını tebrik etti.

Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin yeni yılını ve yeni yaşını tebrik ederek sağlık, sıhhat ve afiyetler dilemişlerdir." ifadeleri kullanıldı.

