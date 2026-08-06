Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli'yi Külliye'de kabul edecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edecek.
İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada görüşmenin bugün saat 14.00'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacağını bildirdi.
Duran, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’yi bugün saat 14.00’te Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul edecektir" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’yi bugün saat 14.00’te Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul edecektir.— Burhanettin Duran (@burhanduran) August 6, 2026