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Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli'yi Külliye'de kabul edecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edecek.

Haber Merkezi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli'yi Külliye'de kabul edecek
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İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada görüşmenin bugün saat 14.00'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacağını bildirdi.

Duran, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’yi bugün saat 14.00’te Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul edecektir" ifadelerini kullandı.

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