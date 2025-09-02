Cumhurbaşkanı Erdoğan, Miçotakis'le New York'ta bir araya gelecek

  1. Ekonomim
Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgo Gerapetritis, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in Eylül ayında New York'ta düzenlenecek Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu kapsamında bir araya geleceğini söyledi.

Takip Et

Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgo Gerapetritis, bir televizyon programında, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında yapılacak görüşmeye ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yunan basınında yer alan haberlere göre, Gerapetritis, iki liderin New York’taki BM Genel Kurulu çerçevesinde bir araya geleceğini, ancak görüşmenin kesin tarihinin henüz netleşmediğini ifade etti. Görüşmenin 22-26 Eylül tarihleri arasında gerçekleşmesinin beklendiği kaydedildi.

"Türkiye'nin talepleri reddedilmeyecek"

Gerapetritis, görüşmenin "sadece protokol niteliğinde olmayacağı, iki liderin daha önce yapmadığı türden bir görüşme" olacağını kaydetti.

"Yapılandırılmış bir diyalog" hedeflediklerini belirten Gerapetritis, "Türkiye'nin taleplerinin reddedilemeyeceğini" ifade etti. Haberlerde, Gerapetritis'in görüşmede Türkiye-Yunanistan ilişkileri, Yunanistan ve Kıbrıs arasındaki elektrik bağlantısı, Libya ile ilişkiler ve Türkiye ile Libya arasındaki mutabakat, Ukrayna'daki savaş ve Filistin'deki gelişmelerin ele alınacağını bildirdiği aktarıldı.

