Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye, Türkiye'den daha büyüktür

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TÜBİTAK ve TÜBA Ödülleri Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen TÜBA ve TÜBİTAK Ödülleri Töreni'nde, bilim insanlarına yönelik dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Erdoğan, ödüllerin bilim dünyasına sunduğu katkıları vurgulayarak bilimsel çalışmalara desteğin önemine değindi.

"669 genç bilim insanı TÜBA ödülü aldı"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7 eserin ödüle layık görüldüğünü ve 20 farklı üniversiteden 25 genç bilim insanına ödüllerinin takdim edildiğini belirtti. Erdoğan, “2021'den bu yana TÜBA ödülü kazanan genç bilim insanı sayımız 669'a yükseldi. Bugüne kadar 947 bilim insanımız uluslararası bilim alanında TÜBA ödüllerini kazandı” dedi. TÜBİTAK ödüllerinde de 15 üniversiteden 21 bilim insanının ödül aldığını vurguladı.

"Tarih, yarım kalmış çalışmalar mezarlığıdır"

Erdoğan, takdir edilmeyen bilimsel çalışmaların geniş kitlelere ulaşmakta etkisiz kaldığını belirterek, "Teşvik, dönüm noktalarında yapılan cesaretlendirmede ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Pek çok fikir, destek bulamadığı için tarihin tozlu raflarına kaldırılmıştır. Tarih, yarım kalmış çalışmalar mezarlığıdır" dedi.

"Geçmişte bilim insanlarımız hak ettikleri desteği bulamadı"

Türkiye’nin bilimsel birikim açısından dünyada istisnai bir noktada olduğunu, ancak bu birikimin kurumsallaşmasında geç kalındığını söyleyen Erdoğan, “Avrupa’da bilim akademilerinin çoğu 7. yüzyılda kurulmuştur. Oysa 18. yüzyıla kadar Avrupa uygarlığını etkileyen Türk-İslam dünyasının bilim insanları olmuştur. Ancak bu süreç devam ettirilemedi, gerileme yaşandı" ifadelerini kullandı.

"Engelleri aşarak ilerliyoruz"

"Türkiye'nin elektrikli otomobil projesinden savunma sanayi projelerine kadar her alanda karşılaşılan zihniyet engeline dikkat çekerek, “İlk insanlı uzay misyonumuza kadar birçok projede aynı zihniyetle karşılaştık. Ancak bilim ve teknolojideki ilerlemelerimizle bu engelleri aşıyoruz."

Erdoğan, bilim insanlarını tebrik ederek, Türkiye'nin bilimsel çalışmalarını daha da ileriye taşıyacaklarını ifade etti.

"Milli teknolojide devrim yaptık"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milli teknoloji hamlesiyle Türkiye’nin bilim ve teknoloji alanında attığı adımları değerlendirerek önemli mesajlar verdi. Savunma sanayi ve teknoloji projelerinin engellemelere rağmen hayata geçtiğini vurgulayan Erdoğan, ülkenin bağımsızlık hedeflerine dikkat çekti.

"TOGG ve KAAN, engellemelere rağmen gerçekleşti"

"Türkiye’nin savunma sanayi ve teknoloji alanındaki başarılarına işaret ederek, "Savunma sanayimizin sembolü olan bilim ve teknoloji hamlelerimizin daha emekleme aşamasında nasıl boğulmak istendiği aşikardır. Ancak, TOGG’dan KAAN’a birçok proje tüm engellemelere rağmen hayata geçti"

"Türkiye, kimsenin müstemlekesi değildir"

"Türkiye’nin bilim ve teknoloji alanında kendi rotasını çizmesi gerektiğini belirterek, "Türkiye, kimsenin müstemlekesi değildir. Yan sanayi fikirlerin ve ikinci el düşüncelerin üretildiği bir ülke değiliz. Kendi rotamızı çizmeye bilim ve teknoloji alanında da ihtiyacımız var"

"Milli teknoloji hamlesiyle kendi hikayemizi yazıyoruz"

Cumhurbaşkanı, Türkiye’nin dayatılan kalıplara bağlı kalmayacağını vurgularken, "Nasıl bize dayatılan kalıplara bağlı kalmıyorsak, Milli Teknoloji Hamlesi’nde de bilim ve teknolojide kendi hikayemizi yazmanın mücadelesini veriyoruz. Başkalarına muhtaç bir ülke olmaktan çıkıp kendi potansiyelimizi en üst seviyede harekete geçirmek istiyoruz" diye konuştu.

"Bağımsız Türkiye hedefine ilerliyoruz"

Erdoğan, her alanda bağımsız Türkiye idealine işaret ederek, "Bilimden savunmaya, teknolojiden enerjiye kadar tüm alanlarda bağımsızlık hedefimize ulaşmak için durmaksızın çalışıyoruz. Hedefimiz, güçlü ve bağımsız Türkiye’dir" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Süper iletken çip üretimiyle kuantum teknolojisinde zirveyi hedefliyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin bilim ve teknoloji alanında kat ettiği mesafeyi ve gelecek hedeflerini paylaştı. Erdoğan, süper iletken çip üretiminden kuantum bilgisayarlara, teknoparklardan gençlere yönelik teknoloji atölyelerine kadar birçok konuda önemli açıklamalarda bulundu.

"Kuantum Bilgisayarlar İçin Süper İletken Çip Üretim Evi Kuruyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, süper iletken çip üretim evi kurma çalışmalarına başladıklarını belirterek, "Bu adımla, çok daha yüksek kapasiteli kuantum bilgisayarlara ulaşma yolunda büyük bir mesafe kat edeceğiz. Başkalarına muhtaç bir ülke olmaktan çıkıp kendi kaynaklarımızı ve potansiyelimizi en üst seviyede harekete geçirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"AR-GE ve girişimcilik ekosistemi güçleniyor"

Türkiye’nin tüm bölgelerinde güçlü ve dinamik bir araştırma geliştirme (Ar-Ge) ve girişimcilik ekosistemi oluşturulduğunu ifade eden Erdoğan, "Ar-Ge merkezi sayımızı 1329’a, teknopark sayımızı ise 2’den 104’e yükselttik. Ülkemizin her ilinde toplam 130 Deneyap Teknoloji Atölyesi kurduk. İlk ve ortaöğretim müfredatlarına bilgi teknolojileri dersleri ekledik" dedi.

"Bilim ve teknolojiye büyük destek"

TÜBİTAK aracılığıyla 32 bin 940 projeye toplam 128 milyar TL destek sağlandığını aktaran Erdoğan, "Teknofest yarışmalarıyla gençlerimizi icat peşinde koşmaya teşvik ediyoruz. 9’uncusu düzenlenen Teknofest’e 50 kategoride 790 binden fazla takım başvurdu. Çocuklarımızı bilim insanı ve girişimci olarak geleceğe hazırlıyoruz" diye konuştu.

"Eğitim ve araştırma altyapısını güçlendirdik"

"Türkiye’nin eğitim ve araştırma altyapısına yönelik yatırımları vurguladı. "Üniversite sayısını 76’dan 208’e çıkardık. Tasarım merkezi sayısını sıfırdan 331’e, teknopark sayısını ise 2’den 104’e yükselttik. 15 bin 951 projemiz hâlâ devam ediyor"

"Türkiye, Türkiye'den daha büyüktür"

Erdoğan, Türkiye’nin bölgesel ve küresel sorumluluklarına işaret ederek, "Suriye başta olmak üzere son dönemde bölgemizde yaşanan her hadise hatırlatıyor ki, Türkiye Türkiye’den daha büyüktür. Libya’dan Somali’ye kadar pek çok bölgede Türkiye’nin varlığı, kaderi gereğidir" dedi. Cumhurbaşkanı, Türkiye’nin başarılarını eleştirenlere sert çıkarak, "Türkiye’nin başarılarına sevinemeyenleri kendi haset dolu dünyalarında komplo teorileriyle baş başa bırakıyoruz. Biz onlarla vakit kaybetmeyeceğiz; önümüze bakacağız, hedeflerimize odaklanacağız" şeklinde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını Türkiye’nin bağımsızlık hedefleriyle tamamladı: "Biz mevzi başarılarla yetinmek istemiyoruz. Her alanda güçlü ve bağımsız Türkiye için emin adımlarla ilerlemeye devam edeceğiz."