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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile görüştü

Türkiye'nin İsraul Filistin gerginliğini düşürmek için çabaları sürüyor. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile görüştü.

Haber Merkezi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Sisi arasındaki telefon görüşmesinde, Gazze'deki sivillere karşı İsrail'in sergilediği insan hakları ihlalleri ele alındı.

Gazze'de zorla göç kabul edilemez

Cumhurbaşkanı Erdoğan Gazze'deki Filistinlilerin yurtlarından göç etmeye zorlanmasının kabul edilemez olduğunu, Türkiye'nin her türlü gayreti ortaya koymaya devam edeceğini belirtti.

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