Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile görüştü
Türkiye'nin İsraul Filistin gerginliğini düşürmek için çabaları sürüyor. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile görüştü.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Sisi arasındaki telefon görüşmesinde, Gazze'deki sivillere karşı İsrail'in sergilediği insan hakları ihlalleri ele alındı.
Gazze'de zorla göç kabul edilemez
Cumhurbaşkanı Erdoğan Gazze'deki Filistinlilerin yurtlarından göç etmeye zorlanmasının kabul edilemez olduğunu, Türkiye'nin her türlü gayreti ortaya koymaya devam edeceğini belirtti.
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