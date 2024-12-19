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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, D-8 Teşkilatı 11. Zirve Toplantısı için bulunduğu Mısır'ın başkenti Kahire’de Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es Sisi ile görüştü.

Haber Merkezi
ANKA
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile görüştü
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Cumhurbaşkanılığı resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, D-8 Teşkilatı 11. Zirve Toplantısı için bulunduğu Mısır'ın başkenti Kahire’deki temasları kapsamında, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi ile görüştü" denildi.

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