Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır'a gidiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu yılki ilk yurt dışı ziyaretini Suudi Arabistan'a gerçekleştirdi. Riyad'da Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile bir araya geldi.

Suudi Arabistan'daki temaslarını tamamlayan Erdoğan, Kahire'ye gidiyor.

Ankara-Kahire hattında liderlerin son yüz yüze görüşmesi, tarihi imzaların atıldığı "Barış için Şarm El-Şeyh Zirvesi"ndeydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Mısır Devlet Başkanı Abdülfettah es-Sisi, Ekim ayındaki zirvenin ardından yeniden bir araya gelecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu hafta gerçekleştirilen Kabine toplantısında, "Gazze'nin güvenlik ve inşasında hangi ortak adımları atabiliriz, İran krizinin daha fazla tırmanmaması için neler yapabiliriz, inşallah bunları değerlendireceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

Gazze Barış Kurulu’nun çalışmaları merakla beklenirken, iki lider Gazze’deki son durumu ele alacak. İnsani yardımların ulaştırılması ve yeniden inşa sürecini değerlendirilecek.

Vaşington-Tahran hattındaki gerginliği azaltacak seçenekler üzerinde durulacak. Görüşmelerin gündeminde Suriye'deki son durum da olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mısır temasları kapsamında Ankara-Kahire hattındaki ekonomik işbirliğinin artırılması da kapsamlı biçimde değerlendirilecek. İki ülkenin ticaret hacmi hedefi 15 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.

Doğu Akdeniz’de hidrokarbon yatırımları, tarım, turizm, savunma, işbirliği imkanlarının arttırılması liderlerin başkanlık edeceği Yüksek Düzeyli Stratejik İş Birliği Konseyi Toplantısı’nın ikincisinde değerlendirilecek.

İş adamları da Türkiye- Mısır İş Forumu’nda biraraya gelecek.