Cumhurbaşkanı Erdoğan Mısır’a gitti! Sisi ile görüşmesi bekleniyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, D-8 Teşkilatı 11. Zirvesi'ne katılmak üzere özel uçak ‘TUR’ ile saat 09.00’da Mısır’a hareket etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki heyet

Erdoğan ile Ticaret Bakanı Ömer Bolat, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da Mısır'a hareket etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Erdoğan'ın resmî programıyla ilgili olarak şunları aktarmıştı:

"Sayın Cumhurbaşkanımız "Gençlere Yatırım ve KOBİ'lere Destek: Yarının Ekonomisini Şekillendirmek” temasıyla düzenlenecek Zirve’ye hitapta bulunacak, Filistin ve Lübnan'daki duruma ilişkin Özel Oturum’a katılacaktır. Zirve’ye katılan mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler de gerçekleştirecek olan Sayın Cumhurbaşkanımız, Suriye ve Filistin başta olmak üzere güncel küresel ve bölgesel meseleler hakkında devlet ve hükümet başkanlarıyla fikir teatisinde bulunacaktır".

Sisi ile görüşmesi bekleniyor

Erdoğan'ın Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah el-Sisi ile görüşmesi bekleniyor. İki liderin gündeminde Suriye olacak.