  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Cumhurbaşkanı Erdoğan Mısır’a gitti! Sisi ile görüşmesi bekleniyor
Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan Mısır’a gitti! Sisi ile görüşmesi bekleniyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, D-8 Teşkilatı 11. Zirvesi'ne katılmak üzere Mısır’a gitti.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Cumhurbaşkanı Erdoğan Mısır’a gitti! Sisi ile görüşmesi bekleniyor
Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan, D-8 Teşkilatı 11. Zirvesi'ne katılmak üzere özel uçak ‘TUR’ ile saat 09.00’da Mısır’a hareket etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki heyet

Erdoğan ile Ticaret Bakanı Ömer Bolat, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da Mısır'a hareket etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Erdoğan'ın resmî programıyla ilgili olarak şunları aktarmıştı: 

"Sayın Cumhurbaşkanımız "Gençlere Yatırım ve KOBİ'lere Destek: Yarının Ekonomisini Şekillendirmek” temasıyla düzenlenecek Zirve’ye hitapta bulunacak, Filistin ve Lübnan'daki duruma ilişkin Özel Oturum’a katılacaktır. Zirve’ye katılan mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler de gerçekleştirecek olan Sayın Cumhurbaşkanımız, Suriye ve Filistin başta olmak üzere güncel küresel ve bölgesel meseleler hakkında devlet ve hükümet başkanlarıyla fikir teatisinde bulunacaktır".

Sisi ile görüşmesi bekleniyor

Erdoğan'ın Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah el-Sisi ile görüşmesi bekleniyor. İki liderin gündeminde Suriye olacak. 

Futbol maçında sert müdahale: Kalecinin yüzü parçalandı, hakem kart göstermediFutbol maçında sert müdahale: Kalecinin yüzü parçalandı, hakem kart göstermediSpor

 

Mevduat ve katılım fonlarındaki artış yüzde 0'lık zorunlu karşılık dışında bırakıldıResmi Gazete'de yayımlandı: Zorunlu karşılıklarda değişiklikEkonomi

 

Gündem
Sosyal medya fenomeni Neşe Özkan, estetik operasyon sonrası yaşamını yitirdi
Sosyal medya fenomeni Neşe Özkan, estetik operasyon sonrası yaşamını yitirdi
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yılbaşı talimatı: Kültürümüze uymayan etkinlikler yapılmasın
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yılbaşı talimatı: Kültürümüze uymayan etkinlikler yapılmasın
54 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 319 kişi gözaltına alındı
54 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 319 kişi gözaltına alındı
TEM Otoyolu'nda feci kaza: İki tır birbirine girdi
TEM Otoyolu'nda feci kaza: İki tır birbirine girdi
İstanbul ve Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiği durduruldu
İstanbul ve Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiği durduruldu
İstanbul'da bazı vapur seferleri iptal edildi
İstanbul'da bazı vapur seferleri iptal edildi