Cumhurbaşkanı Erdoğan: Banka soyanların sloganı CHP'ye çok yakışmış

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Manisa 8. Olağan İl Kongresi’nde muhalefete yüklendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefetin siyaset kurumunun itibarına gölge düşürdüğünü ifade ederek, "Muhalefetin iş bilmezliği bizim referansımız olamaz. Onların sorun çözmek gibi bir kaygılarının olmadığının hepimiz farkındayız" dedi.

"Boş işlerle kendimizi meşgul edemeyiz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarından satır başları şu şekilde:

AK Parti ve Cumhur ittifakı olarak 85 milyonun tamamını kucaklayan bir yapıya sahibiz. Bu vasfımızı güçlendirerek devam ettireceğiz. Kardeşlik siyasetiyle 85 milyonun arasında gönül köprüleri inşa edeceğiz. Gençler şunu bugün bir kez daha söylemek istiyorum, bölgemizde bu kadar gerilim yaşanırken, 2. dünya savaşı sonrası kurulan sistem yeniden şekillenirken biz boş işlerle kendimizi meşgul edemeyiz. Hedeflerimize ulaşmak için daha çok çalışmamız gerekiyor.

"Muhalefetin iş bilmezliği bizim referansımız olamaz"

Muhalefetin iş bilmezliği bizim referansımız olamaz. Onların sorun çözmek gibi bir kaygılarının olmadığının hepimiz farkındayız.

2 sene öncesini hatırlayın. Eski genel başkanlarını yere göğe sığdıramıyorlardı. Sürekli övgü yağmuruna tutuyorlardı. Türkiye'yi kurataracak adam dedikleri Bay Kemal'i bir günde istenmeyen adam ilan ettiler. Şaibeli bir kurultayla Bay Kemal'i partiden tehcir ettiler.

Bu zatın demokrasimizi zehirlediğini, siyaset kurumunun itibarına gölge düşürdüğünü sıkça vurguladık. Bu zatın CHP'nin başından gönderilmesini biz de müspet karşıladık. Yeni genel başkana siyasette rekabeti daha yapıcı şekilde yapması için bir şans tanıdık. Ancak geriliminden beslenen ana muhalefet içerisindeki vesayet odakları buna tahammül edemedi. CHP'nin normalleşmesine fırsat vermediler. Eskisinden daha büyük bir savrulma yaşadılar.

"Adliye önünde terör örgütünün sloganlarını taşıdılar"

CHP'nin DHKP-C tarafından şehit edilen savcımızın ismini taşıyan adliye önünde, terör örgütünün sloganlarının yer aldığı dövizleri taşıdılar.

Kaderin cilvesine bakın ki, polise karşı attıkları slogan 1971'de Ziraat Bankası'nı soyan bir sol terör örgütüne ait. Aramışlar taramışlar, bula bula soyguncuların ve katillerin sloganını bulmuşlar. Banka soyanların sloganı on yıllar sonra belediyeleri soyanların sloganına dönüşmüş. Tencere yuvarlanmış kapağını bulmuş. Kırmızı kart gibi bu da CHP'ye çok yakışmış. Ne diyelim belki de böylesi hayırldır.

Demokrasilerde, muhalefetin de en az iktidar kadar önemli olduğuna inan bir siyasetçi olarak bu tablodan üzüntü duyuyoruz. CHP seçmenine bir kez daha sabır diliyoruz. Rüzgar gülü misali bir o yana bir bu yana dönen bu omurgasız siyaset anlayışının maskesini her platformda indirmeye devam edeceğiz.

Milletin emanetini taşıdığımız her anı ülkemize ve millete aşkla hizmet etmeye adadık. Nelerle karşılaştığımızı sizler çok iyi biliyorsunuz. Önümüze çok engel çıkardılar. Bizi yolumuzdan alıkoymak istediler.

"Milletin iradesine uzanan kirli elleri kırmaya devam edeceğiz"

Alçakça iftiralarla üzerimize geldiler. Hiçbirine eyvallah demedik. Sokak terörüne teslim olmadık. Haksızlıklar hukuksuzlar karşısından sinmedik. Biz şahsi menfaatleri değil milletin menfaatlerini korumaya talip olduk. Faşizme boyun eğmedik. Sokak terörüne teslim olmadık. Zorbalıklar karşısında geri adım atmadık. Milletin sandıkta tecelli eden iradesine canımız pahasına sahip çıktık.

Bundan da asla taviz vermeyeceğiz. 85 milyon bizimle olduğu müddetçe milletin iradesine uzanan kirli elleri kırmaya devam edeceğiz.

Bu yolun zorlu olduğunu, engellerle ve tuzaklarla dolu olduğunu çok iyi biliyoruz. İnşallah son nefesimize Türkiye'ye hizmet yolundan ayrılmayacağız, dimdik yürüyeceğiz.

Manisa'ya son 22 yılda 560 milyar lira tutarında kamu yatırımı yaptık."