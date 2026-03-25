Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muhsin Yazıcıoğlu'nu andı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Muhsin Yazıcıoğlu’nu vefatının 17’nci yıl dönümünde yayımladığı mesajla anarak, “Şehadetinin yıl dönümünde rahmetle yad ediyorum” ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Birlik Partisi Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nu vefatının 17'nci yıl dönümünde andı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sarsılmaz iradesi, tavizsiz duruşu, vatanına, milletine olan derin bağlılığı ve gönüllere hitap eden üslubuyla Türk milletinin hafızasında müstesna bir yer edinen Muhsin Yazıcıoğlu kardeşimi şehadetinin 17’nci yılında rahmetle yad ediyorum. Rabb’im mekanını cennet eylesin" dedi.
Sarsılmaz iradesi, tavizsiz duruşu, vatanına, milletine olan derin bağlılığı ve gönüllere hitap eden üslubuyla Türk milletinin hafızasında müstesna bir yer edinen Muhsin Yazıcıoğlu kardeşimi şehadetinin 17’nci yılında rahmetle yâd ediyorum. Rabb’im mekânını cennet eylesin. pic.twitter.com/ySJ9h6N4ri— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) March 25, 2026