Cumhurbaşkanı Erdoğan muhtarlar gününü kutladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, muhtarların gününü kutladı. Erdoğan, “81 vilayetimizdeki tüm muhtarlarımıza Allah’tan muvaffakiyetler diliyor, selam ve muhabbetlerimi iletiyorum” mesajını iletti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından şunları paylaştı:
“Ülkemizin en köklü kurumlarından olan muhtarlık görevini layığıyla icra eden tüm muhtar kardeşlerimin 19 Ekim Muhtarlar Günü’nü en kalbî duygularımla tebrik ediyorum.
81 vilayetimizdeki tüm muhtarlarımıza Allah’tan muvaffakiyetler diliyor, selam ve muhabbetlerimi iletiyorum.”
Ülkemizin en köklü kurumlarından olan muhtarlık görevini layığıyla icra eden tüm muhtar kardeşlerimin 19 Ekim Muhtarlar Günü’nü en kalbî duygularımla tebrik ediyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) October 19, 2025
81 vilayetimizdeki tüm muhtarlarımıza Allah’tan muvaffakiyetler diliyor, selam ve muhabbetlerimi iletiyorum. pic.twitter.com/Pp3HMT65B4