  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Cumhurbaşkanı Erdoğan muhtarlar gününü kutladı
Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan muhtarlar gününü kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, muhtarların gününü kutladı. Erdoğan, “81 vilayetimizdeki tüm muhtarlarımıza Allah’tan muvaffakiyetler diliyor, selam ve muhabbetlerimi iletiyorum” mesajını iletti.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Cumhurbaşkanı Erdoğan muhtarlar gününü kutladı
Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından şunları paylaştı:

“Ülkemizin en köklü kurumlarından olan muhtarlık görevini layığıyla icra eden tüm muhtar kardeşlerimin 19 Ekim Muhtarlar Günü’nü en kalbî duygularımla tebrik ediyorum.

81 vilayetimizdeki tüm muhtarlarımıza Allah’tan muvaffakiyetler diliyor, selam ve muhabbetlerimi iletiyorum.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'na tebrik mesajıCumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'na tebrik mesajıGündem
Özgür Özel açıkladı: İmamoğlu, cumhurbaşkanı adayı olamazsa CHP'nin yol haritası nasıl olacak?Özgür Özel açıkladı: İmamoğlu, cumhurbaşkanı adayı olamazsa CHP'nin yol haritası nasıl olacak?Gündem
Gündem
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan, 2025 Dünya Superbike şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu'na tebrik
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan, 2025 Dünya Superbike şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu'na tebrik
Tutuklu eski Belediye Başkanı Erdem yoğun bakıma kaldırıldı
Tutuklu eski Belediye Başkanı Erdem yoğun bakıma kaldırıldı
DEM heyeti Selahattin Demirtaş'la görüştü
DEM heyeti Selahattin Demirtaş'la görüştü
Yeni vergi ve harçlar geliyor: Hangi meslek ne kadar ödeyecek?
Yeni vergi ve harçlar geliyor: Hangi meslek ne kadar ödeyecek?
Dur ihtarına uymayan sürücüye 200 bin lira idari para cezası uygulanacak
Dur ihtarına uymayan sürücüye 200 bin lira idari para cezası uygulanacak
Özgür Özel açıkladı: İmamoğlu, cumhurbaşkanı adayı olamazsa CHP'nin yol haritası nasıl olacak?
İmamoğlu, cumhurbaşkanı adayı olamazsa CHP'nin yol haritası nasıl olacak?